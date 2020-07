Door de coronapandemie namen de activiteiten van de hr-groep SD Worx een hoge vlucht. Het advies aan bedrijven piekte. Ook strategisch bleven de zaken draaien. De voorbije maanden zijn een paar nieuwe overnames afgerond, zegt CEO Kobe Verdonck.

" Normaal krijgen we in België zo'n 2500 telefonische oproepen en 5000 mails per dag. Tijdens de coronacrisis gingen die cijfers maal vier. Het regende vragen over tijdelijke werkloosheid, over het uitstel van de RSZ-betalingen en de bedrijfsvoorheffing, en over de compensatiepremies", zegt Kobe Verdonck, de CEO van de hr-dienstverlener. Tegelijk moest ook de interne organisatie worden aangepast. "We waren bekommerd om de gezondheid van onze medewerkers. Voor de crisis deed 10 procent aan thuiswerk. Dat steeg naar 100 procent. Ik denk dat het na de crisis nog zo'n 50 procent zal zijn. We hebben mensen uit de verkoop, de marketing en sommige administratieve diensten na een dagopleiding ingezet op de afdelingen waar het heel druk was. Het was heel belangrijk de klanten ook in deze moeilijke periode te kunnen helpen."

Vorig jaar steeg de omzet van de afdeling payroll- en hr-diensten, SD Worx People Solutions, van 466,7 miljoen naar 505,1 miljoen euro. KOBE VERDONCK. "Begin dit jaar gingen we uit van een kleine 10 procent groei. Het zal veeleer 0 procent of een paar procenten zijn. Als klanten minder personeel in dienst hebben, betekent dat minder werk voor ons. Maar dat is volgens mij tijdelijk. SD Worx wil zowel organisch groeien als via overnames. We zitten al in de top drie en SD Worx People Solutions wil binnen de vijf jaar het nummer één in Europa zijn. Centraal in onze strategie staat het aanreiken van oplossingen die de hele cyclus van het personeelsbeleid beheren. Met organische groei alleen zal dat niet lukken. Dat wij de Europese marktleider willen worden, is niet meer dan logisch. Onze klanten worden almaar meer internationaler. We willen hen volgen." Ondanks de coronacrisis hebt u dit jaar al drie overnames afgerond. VERDONCK. "Eerst was er Pointlogic HR, de Nederlandse leverancier van innovatieve software voor verloningsoplossingen en bijbehorende consultancydiensten. Daarna kochten we de hr-consultant Adessa Group. Die verkoopt, installeert en onderhoudt cloud-hr- en talentmanagementsoftware van SAP, en zorgt voor de integratie met hr- en payrollsystemen. Klanten kunnen zo betere hr-beslissingen nemen, gebaseerd op data. "Ten slotte hebben we alle aandelen verworven van GlobePayroll, dat technologie ontwikkelt voor hr en payroll in de cloud, voor middelgrote bedrijven. Met die overname willen we de ontwikkeling van digitale hr- en payroll-technologie voor Europese werkgevers versnellen. De Global People Services-oplossing van GlobePayroll geeft klanten een totaalbeeld van hun personeel en hun loonkosten. Internationale werkgevers kunnen met een enkele digitale oplossing en volgens dezelfde processen werken in heel Europa. U haalde vorig jaar 80 miljoen euro op via een obligatielening. Had u dat geld nodig voor overnames of voor de broodnodige digitale investeringen? VERDONCK. "Het dient om onze oorlogskas voor toekomstige acquisities te spekken. Het was het juiste moment, want geld ophalen was nog nooit zo goedkoop. We hebben dat geld in minder dan een dag opgehaald." Denkt SD Worx aan de overname van concurrenten? VERDONCK. "We zijn op zoek naar geografische uitbreiding in Europa, onder meer door de overname van bedrijven die payrolloplossingen aanbieden. Zo kijken we naar landen waar we nog niet actief zijn, bijvoorbeeld in Oost- en Zuid-Europa. Daarnaast is er interesse in bedrijven die complementaire hr-oplossingen aanbieden, zoals digitale tools. Daardoor kunnen wij onze klanten een breed pakket bieden. Het is ook een manier om nieuwe markten te veroveren en er te groeien. "SD Worx is altijd een business-to-businessbedrijf geweest, dat oplossingen levert aan bedrijven. Stilaan gaan we ook richting business-to-empolyee. De werknemer wil op een eenvoudige en toegankelijke manier allerlei aspecten van het loonbeleid en de human resources opvolgen. Daarom is digitalisering ook zo belangrijk. We hebben een Digital Assistant ontwikkeld, een app voor de smartphone waarmee je je loonfiche digitaal kunt ontvangen, je vakantie regelen, onkostenvergoedingen aanvragen enzovoort. Er zijn al 100.000 gebruikers." In het jaarverslag van 2019 staat dat SD Worx een ebitda-marge van 11 procent haalt (operationele winst zonder de kosten van afschrijvingen en financiering). Is dat een sterke score in de sector? VERDONCK. "Onze sector is sterk veranderd de voorbije jaren. We haalden lange tijd veel rente-inkomsten uit de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing die het sociaal secretariaat beheert en moet doorstorten naar de overheid. Door de lage rente moesten de specialisten in loonbeheer op zoek gaan naar andere inkomsten, bijvoorbeeld uit hr-advies. Daar is marge te halen en dat geld moeten we dan opnieuw investeren. Om voldoende investeringscapaciteit te hebben streven we naar een ebitda-marge van 20 procent." U nam een paar jaar geleden enkele uitzendbedrijven over, om de poot Staffing & Career Solutions te versterken. Hebt u geen spijt dat u zich op de markt van de uitzendarbeid, werving en selectie en detachering hebt gegooid? Die zal het heel moeilijk krijgen. En bij de voorstelling van de jaarresultaten raakte bekend dat de moeilijke marktomstandigheden hebben geresulteerd in een non-cash uitzonderlijke afschrijving van 13 miljoen euro op dat segment. VERDONCK. "De impact van de coronacrisis was natuurlijk heel groot. Maar in mei begon de markt te herstellen. Ik heb er geen spijt van, want het maakt deel uit van onze strategie. SD Worx wil een volledige hr-dienstverlener zijn, en dus ook werving en selectie aanbieden. "We hebben van de voorbije periode gebruikgemaakt om naar een versnelde integratie van onze onderdelen te gaan. In België heeft dat geleid tot een aanzienlijke verbetering van onze kostenstructuur, maar het was een moeilijk jaar. In Nederland krijgt de sector minder zware klappen. We zijn er zelfs gegroeid in de eerste maanden van het jaar."