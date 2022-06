Hans Leybaert, de CEO van het softwarebedrijf Unifiedpost, wil het vertrouwen van de belegger terugwinnen, nu de aandelenkoers sinds de piek meer dan 80 procent is gezakt. Snel blijven groeien en de rendabiliteit verbeteren is de boodschap. "We moeten het momentum grijpen."

Bij het parcours van Unifiedpost op de beurs mogen we het cliché 'van de hemel naar de hel' vanonder het stof halen. Bij de beursgang in september 2020 trok het softwarebedrijf tegen ongeveer 20 euro per aandeel naar de beurs. Dat was fors meer dan verwacht, en het enthousiasme groeide nog even. De ambitie was in zowat heel Europa het belangrijkste softwareplatform te zijn voor kmo's om facturen en de bijbehorende betalingen en administratie automatisch te verwerken. Geheel in lijn met die ambitie, breidde Unifiedpost zich door overnames uit naar 32 landen. Eind 2020 piekte het aandeel daardoor op 25 euro. Maar nu noteert het onder 5 euro. "De belegger is ongerust. Wij vinden het ook zeer jammer dat de perceptie gekeerd is. Maar het blijft eenvoudig: enkel door resultaten te halen binnen de beloofde termijn zullen we de perceptie veranderen", zegt de CEO en oprichter Hans Leybaert.

Unifiedpost wil nog altijd snel blijven groeien en zijn rendabiliteit fors verbeteren, ondanks de economische onzekerheid. Het gaf vorige week een korte kwartaalupdate. In de eerste drie maanden van 2022 groeide de omzet van het softwarebedrijf met 15,7 procent, tot 46,2 miljoen euro. Het gaf geen nieuwe details over de marges, maar bevestigde wel dat het tegen 2023 een forse verbetering verwacht. Snel groeien zonder cash te verliezen lukt dus voorlopig niet. De koersval van het voorbije anderhalf jaar kwam er deels doordat de marges lager uitvielen dan de analisten hadden verwacht. De rendabiliteit moet beter, om de twijfels over de agressieve strategie van Unifiedpost weg te nemen én voldoende cash te hebben om die zelf te financieren. Zo komen we bij die andere grote teleurstelling bij de belegger. In maart, toen de beurzen al pessimistisch waren door de Russische invasie in Oekraïne, kondigde Unifiedpost een nieuwe kredietlijn van 100 miljoen euro aan. De beleggers schrokken onder meer van de hoge 11 procent rente en van de ontlener: het Amerikaanse Francisco Partners, een gespecialiseerd investeringsfonds. Unifiedpost bestaat al meer dan twintig jaar, draait een grote omzet van 170 miljoen euro en is beursgenoteerd, maar blijkbaar kan het toch niet terecht bij een klassieke bank. Kort na de aankondiging klonk heel wat kritiek, maar op de algemene vergadering van 17 mei bleef een groot aandeelhoudersprotest uit. Leybaert verdedigde daar de deal. "Een kapitaalverhoging via nieuwe aandelen was geen goede zaak geweest voor de aandeelhouder. Deze financiering geeft ons zeer veel flexibiliteit", stelt hij. "De rente is 3 procent per jaar, maar op de vervaldatum komt er nog 8 procent bovenop. Alleen kunnen we die lening vervroegd aflossen. In de eerste twee jaar kan dat met lichte meerkosten, daarna vallen ook die weg. Zodra we break-even draaien - wat we dus op korte termijn willen doen - komen we weer in aanmerking voor bankfinanciering. Dan kunnen we onze schulden omzetten naar een goedkopere vorm. Deze kredietlijn blijft voor mij het perfecte instrument om een periode naar een betere financiering te overbruggen, zonder dat we moeten beknibbelen op de uitvoering van ons plan. We hebben nog alle vrijheid om onze strategie uit te voeren. Op de algemene vergadering is dat ook zo ontvangen. Onze institutionele aandeelhouders (fondsen, nvdr) onderschrijven die langetermijnstrategie. Maar het is een les geweest dat we hierover beter moeten communiceren, zeker naar de particuliere belegger." Leybaert benadrukte de voorbije anderhalf jaar dat door de vele overnames nog een "bouwjaar" nodig was. Maar dat is ondertussen een race tegen de klok geworden. Verschillende lidstaten schakelen een versnelling hoger in de digitalisering van facturen. De Europese Unie werkt zelfs aan een algemene verplichting voor het verkeer tussen bedrijven. Die efficiëntere administratie moet leiden tot een snellere inning van belasting en het uitschakelen van btw-fraude. "Btw-fraude kost de EU 164 miljard euro. Daarom wordt digitalisering hard gepusht. Die zal niet overal tegelijkertijd ingevoerd worden, maar het komt er wel veel sneller aan dan verwacht." "We moeten er dus voor zorgen dat we overal klaar zijn, wellicht tegen pakweg 2024. Alle bedrijven zullen verplicht worden te investeren in het digitaliseren van hun facturatie en de rest van hun administratie. Ook onze doelgroep, die in de EU bestaat uit 25 miljoen kmo's en evenveel zelfstandigen. We moeten dat momentum grijpen. Het geeft ons een unieke kans een heel netwerk aan bedrijven te hebben die met ons platform werken. Zodra de markt ergens verdeeld is, is het moeilijk je er nog in te knokken." "We kunnen ons positioneren met een totaaloplossing die via een abonnementsformule de facturatie automatiseert en daar ook een betalingsdienst aan koppelt. We willen een pan-Europees platform zijn, dat overal aangepast is aan de lokale regels. Dat is zeer complex, en de kwaliteitseisen zijn extreem streng. Het probleem is dat de trein gebouwd wordt terwijl hij aan het rijden is. De regels veranderen voortdurend. We moeten daardoor veel blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling. Er hoeven niet per se veel meer mensen bij te komen, maar we moeten de investering in O&O wel nog een tijd kunnen handhaven op 33 miljoen euro. Onze jaaromzet van 170 miljoen euro is al groot, maar onze brutomarge kan die investeringen nog niet dekken. Tegen de tweede helft van 2023 moeten we wel dat kantelmoment kunnen bereiken. De markt is er, we hebben een future-proof aanbod, een fantastisch team en we kunnen het zonder financiële zorgen uitvoeren. Als we falen, zal het enkel aan onszelf liggen."