Claes Retail Group, de holding boven de moderetailers JBC, Mayerline en CKS, heeft corona achter zich gelaten. De omzet is weer op peil en de rendabiliteit is fors verbeterd. "Het bedrijf heeft een sterker fundament gekregen, maar we staan voor een uitdagend jaar", zegt CEO Bart Claes.

In 2020, tijdens de coronacrisis, kreeg de omzet van Claes Retail Group een klap van meer dan 50 miljoen euro door de lange winkelsluitingen. Dat horrorjaar kon de Belgische moderetailer achter zich laten. De omzet voor 2021 komt uit op 231,6 miljoen euro. Dat is nog iets onder de 233,7 miljoen van 2019, maar CEO Bart Claes is tevreden: "Een dik jaar geleden had ik niet van deze cijfers durven dromen." Hij en zijn zus Ann Claes namen het bedrijf in 2004 over van hun vader, de oprichter en ex-profrenner Jean-Baptiste Claes, vandaar de merknaam JBC. "In april vorig jaar moesten de consumenten verplicht reserveren om te winkelen door de coronamaatregelen. Ik had niet verwacht dat we dat nog zouden goedmaken in onze omzet, en bovendien konden we ook onze rendabiliteit fors verbeteren. We kunnen met zeer veel tevredenheid terugkijken. We zijn zeer dankbaar voor het vertrouwen van onze klanten en voor de enorme werkkracht en flexibiliteit van onze medewerkers."BART CLAES. "In de periode voor de coronacrisis zaten we nog in investeringsmodus, om ons omnichannelverhaal te optimaliseren. We hebben onze collecties een niveau hoger getild op het gebied van modieusheid, prijs-kwaliteitverhouding en duurzaamheid. Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in de winkelvloer en in de performantie van onze webshop. Het is onze ambitie online gelijke tred te houden met Zalando en andere grote spelers. We hebben hier en daar ook wat teruggeschroefd (JBC sloot vorig jaar zijn drie winkels in Duitsland, nvdr), maar die besparingen vloeiden direct naar al die fronten waar we investeerden."CLAES. "We hadden allemaal gehoopt op rustiger vaarwater na de coronacrisis. Ik heb zeer veel bezorgdheden en vraagtekens over de rest van dit jaar. Dat ga ik niet ontkennen. Een inflatiecijfer van 10 procent had ik enkele weken geleden nog niet durven voorspellen. We zullen als organisatie zeer alert en flexibel moeten blijven. Het wordt een uitdagend jaar. 2020 was dat ook, maar toen kreeg ik snel vertrouwen. Ik heb het toen enorm geapprecieerd dat we als retailer snel het gevoel kregen dat we niet alleen stonden. Of je nu met overheden, banken, leveranciers of andere partners praatte, er was altijd een sterke wil om samen uit de crisis te raken. Op dit moment weegt één onzekere factor echter zwaar. Het jaar zal vooral bepaald worden door het gemoed van de consument. De fundamenten van ons bedrijf zijn sterker geworden, we hebben goede keuzes gemaakt. Maar we komen nu in een omgeving waar we totaal geen vat op zullen hebben. Dat is geen leuk vooruitzicht."CLAES. "We doen er alles aan om prijsstijgingen zo veel mogelijk te beperken. We hebben onder meer geschoven met productielocaties en bouwen ook wat extra ruimte om tijdens het seizoen bij te sturen. Dat betekent ook dat we minder voorraad inslaan, om het voorraadrisico extra te beperken."Aan de belangrijkste dingen raken we niet. We geven niet toe op de kwaliteit en de duurzaamheid in onze collecties. En ook op de service naar de klant of de samenwerkingen rond lokale collecties (met BV's en influencers, nvdr) besparen we niet. Die zaken horen tot de kern van onze identiteit, en daar geven we niks op toe."CLAES. "2020 en 2021 waren fantastische jaren voor onze webshop. Voor 2021 zaten we aan 15,5 procent marktaandeel bij JBC, 9 procent bij Mayerline en 20 procent bij CKS. Nu zien we wat terugval, maar dat is overal zo. Ook Zalando heeft daar last van. De consumenten gaan weer meer fysiek winkelen, en daar plukken wij de vruchten van met onze omnichannelstrategie. De wegvallende online-omzet verschuift naar onze fysieke winkels. Voor ons is het prima als dat communicerende vaten zijn. De klant zit aan het stuur. Wij moeten ervoor blijven zorgen dat we op alle kanalen de klant maximaal tegemoetkomen."CLAES. "We zijn daar van nul moeten herbeginnen. Ook CKS was failliet. We hebben zeer veel moeite moeten steken in het overtuigen van de leveranciers. Zij zaten nog met veel onbetaalde facturen. Enkele maanden na de overname, in augustus 2020, konden we opnieuw opstarten. Maar we hebben een jaar nodig gehad om CKS op orde te krijgen en de strategie te kunnen voeren die we willen. We leggen andere accenten dan de vorige eigenaars, maar aan de kern raken we niet. Het blijft een merk dat nog een stuk dichter bij de allerlaatste modetrends wil zitten en zich ook iets hoger positioneert dan JBC. Daarom hadden we bij de overname de voorraad overgekocht. Dat was niet alleen om een snelle doorstart mogelijk te maken, maar ook om te vermijden dat die kledij tegen dumpingprijzen op de markt zou komen. Dat had het merk te zwaar beschadigd."