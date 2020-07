Er zouden 3.500 banen gered kunnen worden bij vliegtuigbouwer Airbus als Duitsland en Frankrijk steun bieden.

Dat zegt de CEO van het bedrijf, Guillaume Faury.

'We denken dat er tot 500 banen gered zouden kunnen worden als de Duitse regering ons steunt, bijvoorbeeld via het ontwikkelingsprogramma voor waterstofvliegtuigen', zegt Faury in gesprek met het Duitse weekblad Der Spiegel. 'De uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid tot 24 maanden zou tot 1500 extra banen kunnen verzekeren.' In Frankrijk zouden er 1500 jobs gered kunnen worden.

Airbus maakte dinsdag bekend dat het wereldwijd 15.000 banen wil schrappen. De herstructurering, die volgende zomer rond moet zijn, is een gevolg van de coronacrisis. In Duitsland zouden er 5100 banen verdwijnen, in Frankrijk 5000.

