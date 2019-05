Catherine Vandenborre is verkozen tot Trends CFO of the Year 2019. Dit jaar werd voor het eerst ook de award Deal of the Year uitgereikt.

Catherine Vandenborre werd verkozen door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van de redacties Trends/Trends-Tendances en een aantal financiële experts. De jury had lof voor de rol van Vandenborre in de internationale expansie van Elia, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van het hoogspanningsnet in België, en via dochterbedrijf 50Hertz in Noordoost Duitsland.

Vandenborre en haar finance-team speelden een sleutelrol bij de dubbele transactie die Elia vorig jaar de volledige controle over het Duitse bedrijf 50Hertz opleverde, en met de Duitse investeringsbank KfW meteen ook een sterke lokale partner. De deal was des te opmerkelijker omdat Elia de overname deels met hybride schuldinstrumenten financierde, waardoor de kredietwaardigheid onaangetast bleef.

Catherine Vandenborre haalde het van de andere genomineerden: Ann Desender van Barco, Yves Honhon van CMI, Nathasja Van Bael van Medialaan-De Persgroep Publishing, en Els Verbraecken van DEME. Vandenborre volgt Birgit Conix op, de laureaat van 2018.

Aedifica won de Deal of the Year voor de overname van een portefeuille zorgvastgoed in Groot-Brittannië. Aedifica legde daarvoor meer dan een half miljard euro op tafel. Verkoper was het Amerikaanse investeringsfonds Lone Star. De overname opent een nieuwe markt voor Aedifica en zet de specialist in zorgvastgoed op de kaart bij de grote zakenbanken.