Nadat de merchandise van Castaar een succes was gebleken, besloot het Vlaams-Brabantse reclameagentschap de inkomsten ervan aan goede doelen en projecten te schenken.

Castaar helpt bedrijven met marketing en communicatie. "Elke onderneming heeft - ongeacht de grootte -nood aan een betrouwbare en bedreven partner", stelt oprichter en zaakvoerder Christophe Dedoncker. "Castaar biedt een 360 gradenservice die steunt op vier pijlers: advertising, grafisch ontwerp, print en digitaal. We proberen de behoeften van onze klanten in te vullen met creatieve oplossingen: met ongewone, out-of-the-box-reclame die niet alleen inspireert, maar ook imponeert."

Het reclamebureau besloot originele merchandise te maken voor zijn werknemers. De zwarte sweaters met een gouden Castaar-logo bleken onverwachts een schot in de roos. "We kregen meteen de vraag van verschillende klanten waar ze die kledij konden bestellen", zegt Dedoncker. "Eerst gaven we onze merchandise gratis mee als commercieel cadeau, maar de vragen bleven binnenstromen. Niet alleen van klanten, maar ook uit allerlei andere hoeken."

Nieuwe kansen

Door het onvoorziene succes dreigde het merchandisingverhaal uit de hand te lopen. Dedoncker besloot de kraan tijdelijk dicht te draaien. Maar tegelijk groeide het besef dat de populaire kledij net nieuwe kansen creëerde. Hij kreeg het idee de merchandise te verkopen en met de opbrengst goede doelen te steunen of geëngageerde projecten op te starten. Elk initiatief zou daarbij een kanshebber zijn - ongeacht de doelgroep, de sector of de reikwijdte.

Om alles te formaliseren en te bundelen, werd de Castaar Foundation opgericht. "De stichting ontwerpt, produceert en verkoopt de merchandise waarmee we iets willen teruggeven aan de samenleving", legt Dedoncker uit. "Het gamma is gevarieerd, van sweaters en T-shirts tot petten en tassen. Het zijn stuk voor stuk limited edition-producten. Op termijn willen we ook meer aanbieden dan textiel."

Transparantie

Castaar Foundation sluit geen enkel goed doel of geëngageerd project uit. Christophe Dedoncker: "We focussen niet enkel op grote verenigingen, maar kijken ook naar de kleinere, lokale initiatieven. Want iedereen kan hulp gebruiken. Transparantie is evenwel een essentiële voorwaarde. We gaan in dialoog met diegenen die we steunen, en willen bijvoorbeeld aan de hand van voorgelegde facturen weten wat er met het geld gebeurt. Die informatie communiceren we naar de mensen die onze merchandise kopen."

De Lennikse vzw Zonnestraal, een erkende dienstverlener voor personen met een beperking, is de eerste vereniging die op de steun van Castaar Foundation kon rekenen. "We slaagden erin met onze merchandise 3.072 euro in te zamelen", zegt Dedoncker. "Met dat bedrag zal Zonnestraal zijn inclusieproject - het ontmoetingscafé De Kroon - verder uitbouwen. We zijn volop in gesprek met een nieuwe initiatiefnemer. De details kunnen we nog niet kwijt, maar het belooft iets lekkers en warms te worden."

