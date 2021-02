Carrefour heeft zijn verkopen in België vorig jaar met 8,3 procent zien toenemen tot 4,5 miljard euro en wist het hele jaar door aan marktaandeel te winnen. Dat meldt het Franse supermarktconcern bij de publicatie van zijn jaarresultaten.

De omzet van de hele Carrefour-group groeide met 7,8 procent tot 78,8 miljard euro. Vooral de prestaties in België, Spanje en Latijns-Amerika springen in het oog. In België is het bedrijf naar eigen zeggen in aanvalsmodus. De retailer besliste de prijzen van 20.000 producten te bevriezen tijdens de tweede lockdown.

De Franse groep zag de nettowinst wel slinken tot 641 miljoen euro, tegen 1,1 miljard euro in 2019. De operationele winst steeg wel met 16,4 procent bij constante wisselkoersen tot 2,17 miljard euro. Tegen 2023 wil Carrefour nog 2,4 miljard euro aan jaarlijkse kostenbesparingen doorvoeren, na een eerdere besparingsoperatie van 3 miljard euro.

