Caroline Vercauteren van BonMush uit Ieper heeft de WOMED Award 2021 gewonnen. De onderneemster vormde het charcuteriebedrijf van haar schoonouders om tot een vega(n)-producerend bedrijf.

Caroline Vercauteren (33) gaf na vijf jaar als zelfstandig apotheker haar carrière een heel andere wending. Van de zalfjes en pillen naar de koteletten en pensen. Het traditionele charcuteriebedrijf is onder haar leiding omgevormd tot een vega(n)-producerend bedrijf. Haar missie: meer mensen laten genieten van vegetarisch eten.

Omdat de meeste vleesvervangers worden gemaakt van soja, tofu of seitan, dat van over de hele wereld moeten worden ingevlogen, besloot Vercauteren om producten te maken op basis van lokaal geteelde oesterzwammen. 'Met de oesterzwam als basis ontwikkelen en produceren we diverse vegetarische en veganistische salades maar ook vis- en vleesalternatieven', aldus de winnares. 'De wereld evolueert en mensen worden zich er steeds meer van bewust dat het dagelijks eten van vlees de klimaatverandering beïnvloedt. Wie kan er nu beter goede vleesvervangers bedenken dan een slagersfamilie die alle kennis in huis heeft om lekkere worsten, spreads en rillettes te maken?'

De producten zijn te verkrijgen bij diverse supermarkten en zijn nu al een vaste waarde in heel wat frigo's. Met een duurzame grondstof die zo goed als onuitputtelijk is én met interesse van Nederland, Denemarken en Duitsland, ligt de markt aan haar voeten.

Vercauteren haalde het in de finale van Katrien Vermeire van audiovisueel productiebedrijf John & Jane en Marie Callens van Floorify NV.

Belofte van het Jaar

In de categorie 'Belofte van het Jaar' ging de nationale bekroning naar de Oost-Vlaamse Sarah Parent (31). Met haar start-up Go Forest wil ze bedrijven op een laagdrempelige manier helpen om duurzaamheid vanzelfsprekend te maken. Dat doet ze door bomen te planten, vooral in ontwikkelingslanden.

'Wij planten in verschillende regio's in de wereld van het Amazonewoud in Peru tot Congo en Armenië, maar ook in België', zegt Parent. 'De focus ligt op plaatsen waar bomen snel groeien en vlug veel CO2 capteren, maar ook daar waar bomen een sociale impact hebben en dus jobs creëren of voeding bieden aan de bevolking.'

Vandaag zijn er al meer dan 100 members, dat zijn bedrijven die op frequente basis bomen met impact planten en er een HR-, sales & marketing of MVO-doelstelling aan koppelen.

Het is de ambitie van het bedrijf om de meest transparante partij op de markt te zijn. Daarom werd een blockchain-applicatie ontwikkeld waarbij bedrijven elke boom die geplant is online kunnen volgen én ze ook kunnen schenken aan klanten en medewerkers.

De WOMED Award is een jaarlijks initiatief van Markant vzw en UNIZO, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

