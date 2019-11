PSA Group, de bouwer van Citroën en Peugeot, wil samengaan met Fiat Chrysler Group. De Portugees Carlos Tavares zal de fusiegroep leiden. Hij is een beenharde CEO, die concurrentiestrijd leeft en ademt.

"Tot 2030 krijgen we chaos in de auto-industrie. Niet alle autobouwers zullen die darwinistische strijd overleven. Want ze zullen niet allemaal mee zijn in de omschakeling naar de elektrische wagen."

...