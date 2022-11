Carlos Brito gaat van brouwer naar autoruithersteller. De voormalige topman van bierreus AB InBev wordt CEO van Carglass-moeder Belron.

Dat maakte de Belgische groep D'Ieteren, die iets meer dan de helft van Belron bezit, woensdag bekend.

Brito zal in maart aantreden als topman van Belron, met hoofdkwartier in Engeland. De 62-jarige Braziliaan volgt dan Gary Lubner op, die sinds 2000 CEO is en lid van de raad van bestuur zal blijven.

'Het verheugt mij Carlos Brito te mogen verwelkomen bij Belron. Hij is een van de grootste bedrijfsleiders van zijn generatie en zijn benoeming weerspiegelt het fantastische werk dat Gary Lubner en zijn team de voorbije 22 jaar hebben geleverd om Belron te ontwikkelen', zegt Nicolas D'Ieteren, voorzitter van zowel de groep D'Ieteren als Belron.

Belron is een specialist in de herstelling en de vervanging van autoruiten. Het bedrijf is actief in 37 landen, boekte in 2021 een omzet van 4,65 miljard euro en stelt zowat 30.000 mensen tewerk.

Carlos Brito was van 2005 tot midden 2021 CEO van de Belgisch-Braziliaanse bierreus AB InBev. In september kreeg hij nog het Belgische ereteken van grootofficier in de Kroonorde toegekend.

