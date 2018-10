Carine Libert (algemeen directeur Sabam): 'Ik kan de knop makkelijk omdraaien'

" Toen ik afgelopen zomer in Spanje plat op mijn rug ging liggen, was dat voor het eerst. Anders kies ik voor actievere vakanties, ga ik veel zaken bezoeken. Dat zag ik enkele maanden geleden even niet zitten. Ik reis graag, maar toen de zomervakantie eraan kwam, was ik echt op. Na mijn aanstelling als algemeen directeur van Sabam afgelopen voorjaar volgden enkele slapeloze nachten, dat ga ik niet onder stoelen of banken steken. Het was deze zomer dus dringend tijd om een aantal dagen na elkaar gewoon bij te slapen.

"Het bewijst weer dat je door omstandigheden wel een tijdlang hard kunt doorwerken, maar dat je zoiets niet eeuwig volhoudt. Het maakt je minder efficiënt. Dat merk je ook als je uit vakantie terugkeert, omdat er dan opnieuw meer ruimte is in je hoofd. Voordien vond ik die ruimte soms makkelijker, omdat ik als juriste vier vijfde voor Sabam werkte. Maar ondertussen lukt het me meestal wel weer de nodige rust te vinden."

"Mijn zoon noemde het een moedige beslissing toen ik toezegde algemeen directeur te worden. 'En dat op jouw oude leeftijd nog', voegde hij eraan toe ( lacht). Je weet hoe jongeren dat kunnen zeggen. Ik denk dat het vooral een voordeel is, want Sabam is een complex bedrijf. Omdat ik er al 27 jaar werk, ken ik het vrij goed. Het mogen leiden is dus een mooie uitdaging, zeker omdat ik nu meer mogelijkheden heb. Met een jong kind in huis was het moeilijker geweest het werk en mijn privéleven te combineren. Mijn zoon heeft me wel onmiddellijk gesteund in die keuze. Hij studeert een jaar in San Francisco. Terwijl ik anders graag tijd met hem doorbreng, blijft er nu meer tijd over om te werken.

Andere omgeving

"Al kan ik de knop na de werkuren makkelijk omdraaien. De afstand die ik elke dag afleg van kantoor in Brussel naar huis in Brugge, helpt daarbij. Ik zit dagelijks meer dan een uur in de trein, en telkens als ik in Brugge uitstap, zit ik meteen in een andere omgeving. De kleinschaligheid van de stad helpt om het werk even achter me te laten. Het eerste wat ik doe als ik thuiskom, is een wandeling maken met de hond. Om even frisse lucht te happen. Ook op zondagochtend is er niets zo zalig als met de hond naar zee gaan en er langs het water te wandelen. Bijna wekelijks ben ik aan de kust."

Niet competitief

"Ik kan er ook thuis van genieten tijdens het weekend weinig meer te doen dan wat te wandelen of te fietsen. Dan ga ik op zaterdagochtend naar de markt, om veel vers fruit en bloemen te kopen. Ik zwem ook ontzettend graag, ik vind het zalig een kilometer baantjes te trekken. Gewoon, omdat het ontspannend is. Mijn hobby's zijn er omdat ik ze graag doe en omdat ze mij voldoening geven. Niet omdat ik erin wil uitblinken. Je zult mij er op niet op betrappen dat ik tijdens het weekend nog iets competitiefs doe.

"Ik durf wel nog een beetje te werken tijdens het weekend, omdat ik dan rustig kan plannen. Voor mij is een goede planning heel belangrijk, zowel professioneel als privé. In het weekend heb ik de tijd om mijn agenda te overlopen, te bekijken wat op me afkomt en al wat mails te beantwoorden. Zo kan ik maandag met een gerust gemoed starten.

"In deze periode van het jaar lopen werk en privé ook door elkaar op de filmfestivals en bij de start van het nieuwe theaterseizoen. Daar ontmoet ik de auteurs, de scenaristen, de componisten en de regisseurs die zijn aangesloten bij Sabam. Telkens als ik hen op die evenementen tegenkom, weet ik weer waarom ik elke dag naar Brussel ga."