Carglass verkoopt de carrosserie-activiteiten in België aan de Nederlandse investeerder Standard Investment. Carglass Carrosserie telt 461 werknemers en 17 centra in heel België, meldt het bedrijf gespecialiseerd in de reparatie en vervanging van autoruiten dinsdag.

Moederbedrijf Belron, een dochter van D'Ieteren, hield een een strategische evalutie en die toonde aan dat de de carrosserie-activiteiten 'op internationaal niveau niet schaalbaar' zijn. 'De complexiteit van deze markt, gekenmerkt door vele lokale verschillen en een groot aantal verschillende auto-onderdelen, maken het moeilijk om schaalvoordelen te realiseren', klinkt het in een persbericht. Belron besliste daarom uitsluitend actief te zijn rond herstel en vervanging van voertuigbeglazing. Carglass maakte geen financiële details van de deal bekend.