In Wilrijk heeft autohandelaar Cardoen dinsdag een herconditioneringscenter geopend. Door tweedehandswagens te herconditioneren en controleren in het center, zullen de voertuigen volgens het bedrijf langer op de weg kunnen blijven. Er wordt ook een garantieprogramma aan gekoppeld.

Wanneer het aankomt op nieuwe wagens kopen, zijn Belgen vice-Europees kampioen. Dat blijkt uit een studie van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). Op 1.000 Belgen kopen er ieder jaar 37 een nieuwe wagen, liefst 68 procent meer dan het Europese gemiddelde. We vervangen onze wagen ook 21 procent sneller dan het Europees gemiddelde: na gemiddeld 9,1 jaar.

Om te zorgen dat automobilisten hun wagens langer kunnen gebruiken, opent 'autosupermarkt' Cardoen nu een herconditioneringscenter in Wilrijk. Daar zullen wagens gecontroleerd en opgefrist worden, zodat ze langer gebruikt kunnen worden.

Garantie

Klanten die een geherconditioneerde wagen kopen, kunnen een garantie van tien jaar krijgen. 'Klanten die in onze nieuwe garantieformule van 10 jaar stappen, betalen een éénmalige kost van 549 euro. Zolang ze regelmatig bij ons op onderhoud komen, zal Cardoen die klanten tot de tiende verjaardag van de auto ontzorgen', zegt co-CEO Ivo Willems. 'Onze klanten zijn zeker van een goed onderhouden wagen, en wij kunnen een langetermijnrelatie uitbouwen met onze klanten', klikt het.

CO2-uitstoot

Volgens het bedrijf heeft het langer gebruiken van onze wagen ook een positief effect op de CO2-uitstoot. 'In een ideale wereld zien we een wagen gedurende zijn leven tot drie keer passeren in ons herconditioneringscenter. We kunnen die dan herconditioneren en weer aan de klant aanbieden. Dat zijn drie nieuwe wagens die niet geproduceerd of getransporteerd moeten worden. Dat scheelt een berg in CO2-uitstoot, want de helft van de totale uitstoot van een wagen ontstaat nog steeds bij de bouw en het transport van een nieuwe wagen.'

Jobs

Tegen 2025 wil Cardoen 16.500 wagens per jaar kunnen herconditioneren. De opening van hun herconditioneringscenter en de bijkomende groei zou tegen 2025 ook voor zo'n 200 extra jobs moeten leiden bij de autosupermarkt.

Wanneer het aankomt op nieuwe wagens kopen, zijn Belgen vice-Europees kampioen. Dat blijkt uit een studie van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). Op 1.000 Belgen kopen er ieder jaar 37 een nieuwe wagen, liefst 68 procent meer dan het Europese gemiddelde. We vervangen onze wagen ook 21 procent sneller dan het Europees gemiddelde: na gemiddeld 9,1 jaar. Om te zorgen dat automobilisten hun wagens langer kunnen gebruiken, opent 'autosupermarkt' Cardoen nu een herconditioneringscenter in Wilrijk. Daar zullen wagens gecontroleerd en opgefrist worden, zodat ze langer gebruikt kunnen worden. Klanten die een geherconditioneerde wagen kopen, kunnen een garantie van tien jaar krijgen. 'Klanten die in onze nieuwe garantieformule van 10 jaar stappen, betalen een éénmalige kost van 549 euro. Zolang ze regelmatig bij ons op onderhoud komen, zal Cardoen die klanten tot de tiende verjaardag van de auto ontzorgen', zegt co-CEO Ivo Willems. 'Onze klanten zijn zeker van een goed onderhouden wagen, en wij kunnen een langetermijnrelatie uitbouwen met onze klanten', klikt het.Volgens het bedrijf heeft het langer gebruiken van onze wagen ook een positief effect op de CO2-uitstoot. 'In een ideale wereld zien we een wagen gedurende zijn leven tot drie keer passeren in ons herconditioneringscenter. We kunnen die dan herconditioneren en weer aan de klant aanbieden. Dat zijn drie nieuwe wagens die niet geproduceerd of getransporteerd moeten worden. Dat scheelt een berg in CO2-uitstoot, want de helft van de totale uitstoot van een wagen ontstaat nog steeds bij de bouw en het transport van een nieuwe wagen.' Tegen 2025 wil Cardoen 16.500 wagens per jaar kunnen herconditioneren. De opening van hun herconditioneringscenter en de bijkomende groei zou tegen 2025 ook voor zo'n 200 extra jobs moeten leiden bij de autosupermarkt.