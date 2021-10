Het Capricorn Digital Growth-fonds gaat een strategisch partnerschap aan met Aconterra Fund om samen te zoeken naar nieuwe groeiparels in de proptech, technologie voor de vastgoedwereld.

Met de investering van 10 miljoen euro door het durfkapitaalfonds Aconterra Fund in het Digital Growth Fonds van het durfkapitaalfonds Capricorn komt de teller voor het nieuwe fonds bij deze tussentijdse afsluiting op 66,5 miljoen te staan. Het doel van het in 2019 opgerichte fonds, dat bij Capricorn de opvolger is van het ICT Arkiv Fund, is af te sluiten op 80 miljoen euro eind dit jaar. In totaal beheert het Leuvense Capricorn Partners, in de jaren negentig mee opgericht door Jos Peeters, 500 miljoen euro in verschillende thematische fondsen.

Voor beide partijen gaat de samenwerking verder dan een klassieke fondsinvestering. Ze noemen het een strategische samenwerking gericht op technologie voor de vastgoedmarkt. Digital Growth Fund zet in op de digitalisering in de gezondheidszorg en business in het algemeen. Volgens Steven Lambert, senior investment manager bij Capricorn Partners is er een hele nieuwe reeks van tools - internet der dingen, artificiële intelligentie, digitale tweelingen - om digitale processen slimmer te maken. "Dat geldt voor alle sectoren", zegt Lambert. "Maar vastgoed was wat achtergebleven."

Daar komt de expertise van Aconterra van pas. Het Antwerpse Aconterra Fund, dat 30 miljoen euro beheert, werd gespijsd door het domoticabedrijf Niko. Aconterra noemt zich het eerste 'smart building tech fund'. Het specialiseert zich in technologie voor slimme gebouwen op het kruispunt van het internet der dingen, datawetenschap, artificiële intelligentie en sensortechnologie.

Ook Steven Lambert heeft een achtergrond in vastgoedtechnologie. Na een carrière in de Amerikaanse techvallei Silicon Valley, werd hij chief operating officer bij Spacewell. Dat bedrijf, gespecialiseerd in vastgoed- en werkplekbeheer, werd in 2018 verkocht aan het beursgenoteerde Nemetschek Group. "De samenwerking met Aconterra is dus ook inhoudelijk", zegt Lambert. "Als je kan sparren met een groep die gespecialiseerd is in vastgoed en ook de Niko Group achter zich heeft, werkt dat versterkend."

Meer nieuwe investeerders

De investeerders van het Digital Growth Fund, dat niet uitsluitend in vastgoedtechnologie investeert, participeren graag in een vroeg stadium in bedrijven, voor tickets van 1 à 2 miljoen euro met de mogelijkheid later vervolginvesteringen te doen tot 5 miljoen euro. Het fonds stapte ondertussen in drie bedrijven, de Nederlandse bedrijven ElecticIQ en Gradyent en het Belgische Indigo.

Capricorn blijft ondertussen uitkijken naar meer nieuwe investeerders voor het Digital Growth Fund, de covidpandemie steekt daarbij zeker geen stokken in de wielen, zegt Steven Lambert. "Er zijn nog altijd veel innovatieve bedrijven die geld zoeken, terwijl er aan de andere kant veel kapitaal is op zoek naar bedrijven. Je ziet op dit moment een verschuiving van aandelen naar private investment, en ook heel wat ondernemers die als angelinvesteerders hun eerste investeringen doen."

