Capital@rent en PMV starten hun tweede mezzaninefonds: 'Iedereen zoekt koortsachtig naar rendement'

Door de drukte in de markt van de bancaire bedrijfsleningen is het kalm in de niche van de achtergestelde leningen, de zogenoemde mezzaninefinanciering. Toch hebben de investeerders Capital@rent en PMV een tweede mezzaninefonds opgezet, goed voor 100 miljoen euro. Een gok? "We nemen onze tijd. Liever geen deal dan een slechte deal."