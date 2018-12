CAO bij Bpost afgesloten: 'Beter loon, meer vakantie en meer carrièreperspectief'

Dat heeft het postbedrijf bekendgemaakt.

De CAO werd goedgekeurd door een tweederdemeerderheid van de sociale partners. ABVV en VSOA keurden de CAO al goed, ACV trekt eerst nog naar zijn achterban.

Koopkracht en werklast

De CAO moet de job van de Bpost-werknemers op het terrein aantrekkelijker maken, door extra koopkracht en een aanpak van de werklast. Ook de tewerkstelling binnen het bedrijf wordt bevestigd.

'De postbode zal meer verdienen, meer vakantie hebben en meer carrièreperspectief hebben', zegt Bpost-topman Koen Van Gerven.

Concreet zijn extra premies, meer dertiende maand en hogere weddes afgesproken. 'Dat moet het gemiddelde netto maandloon van een beginnende postbode, inclusief alle premies, boven de 1.800 euro brengen', legt de topman uit. Dat is volgens hem hoger dan bij andere pakjesdiensten.

Voor het personeel dat is aangeworven onder het nieuwe statuut van postbode zijn ook twee extra vakantiedagen voorzien. Honderd van de duizend bijkomende aanwervingen zijn vaste werknemers, bovenop de structurele aanwervingen van bpost. Negenhonderd mensen werden tijdelijk aangeworven om de eindejaarspiek op te vangen. 'Deze week verwerken we elke dag meer dan 420.000 pakjes. Dat is ernorm', legt Van Gerven uit.

Het sociaal akkoord zal het bedrijf jaarlijks rond de 20 miljoen euro kosten, aldus Bpost nog. 'Een stevige CAO. Maar het welzijn van onze medewerkers staat hoog op de agenda. Daar moesten we een antwoord op geven'.

Bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) reageert alvast tevreden op het sociaal akkoord. 'Ik ben enorm tevreden dat de sociale partners en de directie van bpost erin geslaagd zijn om een sociaal akkoord te bereiken. Het sociaal akkoord zal ervoor zorgen dat de rust bij het bedrijf terugkeert en het vertrouwen hersteld wordt. Het akkoord komt op een cruciaal moment, nu net voor de drukke eindejaarsperiode. Het akkoord focust ook op het welzijn van de werknemers. Zo krijgen zij bijkomende voordelen en betere werkomstandigheden. Ik ben ook tevreden dat het akkoord bpost voorbereidt op de toekomst, waardoor het bedrijf nog meer kan inspelen op de behoeftes van de klant. Een bedrijf dat zorg draagt voor haar medewerkers is een bedrijf dat in de toekomst kan groeien', aldus de minister.