Beroepsvereniging Fedcaf heeft voor de Raad van State gelijk gehaald in een geschil met de fiscus. De cafébazen waren niet akkoord met de fiscale behandeling van een vat bier van 50 liter, schrijft L'Echo woensdag. De fiscus ging uit van een te groot aantal consumpties dat uit een vat gepuurd kan worden.

Fedcaf betwist al sinds 2013 de forfaitaire belastingregeling over een vat bier. De fiscus gaat uit van 192 glazen bier in één vat, maar gemiddeld zijn er dat volgens de beroepsorganisatie maar 168. Volgens hen worden met andere woorden 24 glazen belast, terwijl ze niet bestaan.

FedCaf was naar de Raad van State gestapt tegen de regeling. De Raad besliste het systeem te annuleren voor het jaar 2020. Een café dat kiest voor de forfaitaire regeling zou, volgens de berekeningen, 13.000 tot 17.000 euro meer betaald hebben per jaar.

