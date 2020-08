Cabinepersoneel Lufthansa aanvaardt besparingsplan van directie

Het Duitse Lufthansa heeft een akkoord over kostenbesparingen afgesloten met een eerste personeelsgroep. Het cabinepersoneel heeft met een meerderheid van 87,9 procent de collectieve arbeidsovereenkomst goedgekeurd, bij een stemming georganiseerd door UFO, de vakbond van het cabinepersoneel. Het akkoord is een belangrijke stap voor het moederhuis van Brussels Airlines in het overwinnen van de financiële moeilijkheden als gevolg van de coronapandemie.