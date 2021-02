Het Riziv start een grootschalig pilootproject op om covid-patiënten vanop afstand te volgen. Het Vlaamse Byteflies wordt een van de trekkers van het project. Het techbedrijf heeft daarvoor zijn projecten voor telemonitoring van covid-patiënten ondergebracht in een vzw, waar ook samenwerkende ziekenhuizen en andere partners kunnen instappen.

Byteflies werkt al sinds 2015 aan sensoren en software voor het verzamelen en ontsluiten van medische gegevens. Omdat patiënten opvolgen vanop afstand nog toekomstmuziek leek voor de reguliere gezondheidszorg, focuste het tot voor 2020 op de farmaceutische sector. Die kon met de hulp van Byteflies proefpersonen in medicijnenproeven beter opvolgen.

Byteflies werkt al sinds 2015 aan sensoren en software voor het verzamelen en ontsluiten van medische gegevens. Omdat patiënten opvolgen vanop afstand nog toekomstmuziek leek voor de reguliere gezondheidszorg, focuste het tot voor 2020 op de farmaceutische sector. Die kon met de hulp van Byteflies proefpersonen in medicijnenproeven beter opvolgen. Maar de coronacrisis deed de druk op de ziekenhuizen stijgen, en versnelde het testen van telegeneeskunde. Byteflies ontwikkelde snel een testkit waarmee coronapatiënten een paar keer per dag gegevens kunnen meten en doorgeven. Tegelijk ontwikkelde het een pleister met een ingebouwde sensor, om automatisch gegevens op te meten en door te sturen. Het gebruikte een gelijkaardig model al voor farmaceutische proeven. Met die producten hoeft een patiënt minder lang of zelfs niet in het ziekenhuis te verblijven. Beide projecten werden verzameld onder de vlag CovidCare@Home. De voorbije maanden deden zo'n twintig ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel testen met CovidCare@Home. Byteflies deed het project deels gratis door de noodsituatie, maar hoopte wel op ondersteuning. In december keurde het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (Riziv), dat gaat over de terugbetaling van therapieën in de Belgische gezondheidszorg, al de financiering goed voor de telemonitoring van covid-patiënten. Dat is nu uitgemond in een officieel en grootschalig pilootproject, met Byteflies als een van de grootste trekkers. Daarvoor vormt het CovidCare@Home ook om tot een vzw, waar de samenwerkende ziekenhuizen lid van kunnen worden. 'De voorbije maanden moesten we de ziekenhuizen individueel benaderen', zegt Hans Danneels , de CEO en medeoprichter van Byteflies. 'Door de goedkeuring van het Riziv om telemonitoring van covid-patiënten op een meer grootschalige manier te onderzoeken, was het beter een aparte vzw op te richten. Zo kunnen we meer gestandaardiseerd werken, waardoor ziekenhuizen zich sneller een eenvoudiger kunnen aansluiten. Maar de vzw is vooral een betere manier om alle betrokken partijen een stem te geven. Behalve met de ziekenhuizen willen we in dit pilootproject ook samenwerken met de artsen, de eerstelijnsgezondheidszorg en de alarmcentrales. Op dit moment ligt de focus op covid-19, maar het is de bedoeling ook al inzicht te krijgen hoe we in de toekomst andere ziektes, waaronder chronische aandoeningen, beter kunnen opvolgen van op afstand', klinkt het.Byteflies bekijkt ook actief naar samenwerkingen met Waalse ziekenhuizen. 'De voorbije maanden hebben we onze projecten in 28 Vlaamse ziekenhuizen uitgetest, maar dat is eerder toevallig en kwam vooral door praktische factoren', zegt Danneels. 'De steun van het Riziv geeft ons, maar vooral de ziekenhuizen, nu de mogelijkheid om het op grotere schaal te gebruiken. Het is een misverstand dat bij telegeneeskunde plots geen mensen en infrastructuur meer nodig zijn in de ziekenhuizen. Integendeel, ze moesten mensen opleiden en nieuwe systemen in gebruik nemen. Op lange termijn maakt het alles natuurlijk wel efficiënter, maar die operationele en financiële opstartkosten waren een obstakel. De steun van het Riziv verlaagt nu de drempel om in te stappen', aldus Danneels.