Het aanbod van Microsoft om de Amerikaanse activiteiten van TikTok te kopen, is afgewezen door ByteDance, de Chinese eigenaar van het platform. Dat heeft de Amerikaanse computergigant zondagavond bekendgemaakt.

'ByteDance heeft ons vandaag laten weten dat ze de Amerikaanse activiteiten van TikTok niet aan Microsoft zullen verkopen. We zijn ervan overtuigd dat ons voorstel goed zou zijn geweest voor TiTok-gebruikers en tegelijkertijd de nationale veiligheidsbelangen zou beschermen', zei Microsoft in een persbericht.

De regering-Trump eist dat ByteDance de Amerikaanse activiteiten van TikTok verkoopt. De VS vrezen immers dat alle persoonlijke data die de app vergaart, bij de Chinese overheid terechtkomen. Als de verkoop niet voor aanstaande dinsdag rond is, verbieden de VS het platform. ByteDance was in gesprek over een verkoop, met als mogelijke kopers Microsoft en Oracle.

Peking had eerder al te verstaan gegeven gekant te zijn tegen een gedwongen verkoop van de Amerikaanse activiteiten van de video-app. Chinese functionarissen denken dat een gedwongen verkoop zowel ByteDance als de Chinese overheid zwak zou doen overkomen tegenover druk uit Washington, aldus de ingewijden aan Reuters. Zij willen anoniem blijven vanwege de gevoelige situatie.

'ByteDance heeft ons vandaag laten weten dat ze de Amerikaanse activiteiten van TikTok niet aan Microsoft zullen verkopen. We zijn ervan overtuigd dat ons voorstel goed zou zijn geweest voor TiTok-gebruikers en tegelijkertijd de nationale veiligheidsbelangen zou beschermen', zei Microsoft in een persbericht. De regering-Trump eist dat ByteDance de Amerikaanse activiteiten van TikTok verkoopt. De VS vrezen immers dat alle persoonlijke data die de app vergaart, bij de Chinese overheid terechtkomen. Als de verkoop niet voor aanstaande dinsdag rond is, verbieden de VS het platform. ByteDance was in gesprek over een verkoop, met als mogelijke kopers Microsoft en Oracle. Peking had eerder al te verstaan gegeven gekant te zijn tegen een gedwongen verkoop van de Amerikaanse activiteiten van de video-app. Chinese functionarissen denken dat een gedwongen verkoop zowel ByteDance als de Chinese overheid zwak zou doen overkomen tegenover druk uit Washington, aldus de ingewijden aan Reuters. Zij willen anoniem blijven vanwege de gevoelige situatie.