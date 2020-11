Het mediaconcern BuzzFeed neemt het nieuwsportaal HuffPost over van telecomgigant Verizon. Dat hebben beide bedrijven donderdag bekendgemaakt. Financiële details gaven ze niet vrij. Verizon krijgt wel een minderheidsbelang in BuzzFeed.

Verizon en BuzzFeed gaan ook een strategisch partnerschap aan voor onlinecontent en advertenties. Dat moet 'nieuwe inkomstenmogelijkheden ontgrendelen'. Beide bedrijven snoeiden de afgelopen jaren in hun personeelsbestand, met name door slinkende reclame-inkomsten.

De huidige CEO van BuzzFeed, Jonah Peretti, stond mee aan de wieg van HuffPost. In 2005 richtte hij het nieuwsportaal - toen nog Huffington Post - samen met Arianna Huffington op.

Verizon en BuzzFeed gaan ook een strategisch partnerschap aan voor onlinecontent en advertenties. Dat moet 'nieuwe inkomstenmogelijkheden ontgrendelen'. Beide bedrijven snoeiden de afgelopen jaren in hun personeelsbestand, met name door slinkende reclame-inkomsten. De huidige CEO van BuzzFeed, Jonah Peretti, stond mee aan de wieg van HuffPost. In 2005 richtte hij het nieuwsportaal - toen nog Huffington Post - samen met Arianna Huffington op.