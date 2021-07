De beroepsvereniging Buurtsuper.be dreigt, in de naam van de zelfstandige winkeluitbaters, met een proces tegen de supermarktketen Delhaize.

Sinds de installatie van een geautomatiseerd distributiecentrum, meer dan twee jaar geleden, botsen de franchiseondernemers op bestellimieten en kampen ze met leveringstekorten. Buurtsuper.be vraagt om financiële compensaties en een structurele oplossing voor de bevoorradingsproblemen, zegt algemeen directeur van Buurtsuper.be, Luc Ardies, woensdag.

Buurtsuper.be maakt deel uit van werkgeversorganisatie Unizo. Ze overkoepelt speciaalzaken en zelfstandige supermarkten, die aangesloten zijn bij Ahold Delhaize, Alvo, Carrefour, Spar-Colruyt Group en Lambrechts.

'Structureel probleem'

'Door de wateroverlast in Wallonië is het bevoorradingsprobleem blijkbaar weer actueel, maar eigenlijk is de problematiek structureel. Het sleept al meer dan twee jaar aan. Sindsdien draait een nieuw, geautomatiseerd distributiecentrum om de haverklap in de knoop', aldus Ardies. Dat blijft niet zonder gevolgen. 'Er worden bestellimieten opgelegd aan de winkels, waardoor hun capaciteit structureel beperkt wordt. Vanaf de verkoop hoger is dan normaal, laatst nog tijdens het verlengd weekend na de nationale feestdag, kan de logistiek niet meer volgen', stelt Ardies. 'En wat je niet kan bestellen, kan je niet verkopen', klinkt het.

'Ontkenning'

Ondanks meetings met de bedrijfstop en formeel schrijven aan het adres van de supermarktketen, botste Buurtsuper.be 'op een muur van ontkenning en onwil', zegt Ardies. 'Tot onze grote schrik kon Delhaize op geen enkel moment perspectief bieden op wanneer het probleem opgelost zou zijn.'

Daarom lanceerde de sectororganisatie een registratietool, waarmee winkeluitbaters elke week systematisch kunnen rapporteren welke bestellimieten zich aandienen, welke leveringstekorten zich voordoen.

'Het is de bedoeling om een dossier op te bouwen in de hoop de Delhaize-directie te kunnen overtuigen', zegt Ardies. Buurtsuper.be wil zo financiële compensaties voor de winkeluitbaters en een structurele oplossing voor de bevoorradingsproblemen uit de brand redden.

