Het busverkeer in Vlaams-Brabant blijft ook zondag nog verstoord door een vakbondsactie.

Zondagmorgen rijdt ruim 80 procent van de bussen in Vlaams-Brabant normaal uit, meldt De Lijn. De openbaarvervoermaatschappij verwacht dat de hinder nog de hele dag zal duren.

'Zowel in de Vlaamse Rand als in de regio rond Leuven zijn er nog heel wat ritten die niet gereden worden. Busgebruikers moeten er in die regio's dan ook nog altijd rekening mee houden dat hun bus niet passeert aan de haltes', klinkt het.

Het busverkeer in Vlaams-Brabant is al dagenlang verstoord door stakende buschauffeurs. Met de stakingsactie protesteren de vakbonden tegen tal van problemen, zoals onder meer het personeelstekort en de volgens hen foutieve planning van de uurrroosters.

Nochtans ging de directie er donderdag van uit dat er een voorakkoord bereikt was, en het werk vrijdag zou hervat worden. De vakbonden ontkenden dit, wezen de voorstellen af en kondigden een voortzetting van de staking aan.

Toen de directie vrijdag een nieuwe vergadering wou bijeenroepen, daagde alleen de christelijke vakbond op.Het ACOD kondigde voor woensdag 13 november een staking aan bij De Lijn in heel Vlaanderen, iets waarvan het ACV zich inmiddels distantieerde. Dinsdag is er tot nader order een verzoeningsvergadering gepland met een sociaal bemiddelaar.