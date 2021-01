Als gevolg van de coronapandemie zagen de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd hun aantal passagiers met 60 procent dalen in 2020. En er lijkt op korte termijn niet veel beterschap in zicht. Dat heeft de ICAO, de burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties, vrijdag gezegd.

Omwille van de reisbeperkingen die sinds het uitbreken van de coronacrisis in heel wat landen van kracht zijn, vervoerden de maatschappijen vorig jaar zo'n 1,8 miljard passagiers, waarmee de burgerluchtvaartindustrie terugvalt op het niveau van 2003. In 2019 was er nog sprake van 4,5 miljard passagiers, aldus de ICAO in een communiqué.

De daling van de vraag zal zich bovendien 'in het huidige kwartaal doorzetten en misschien zelfs nog versnellen', waarschuwt de organisatie.

Procentueel gezien werd er in 2020 een daling geregistreerd met 50 procent voor wat betreft de binnenlandse vluchten. Maar de internationale verbindingen kampten met een duik van maar liefst 74 procent. Het resultaat is een cumulatief verlies van 370 miljard dollar voor de maatschappijen.

Ook de luchthavens en de leveranciers van luchtvaartnavigatiediensten leden verlies: respectievelijk 115 en 13 miljard dollar, aldus nog de ICAO.

De huidige situatie bedreigt volgens de VN-burgerluchtvaartorganisatie de financiële levensvatbaarheid van de industrie en doet ook vrezen voor het verlies van miljoenen banen over de hele wereld. Het herstel van de industrie hangt af van het succes van de vaccinatiecampagnes, die inmiddels in diverse rijke landen zijn begonnen, luidt het tot slot.

Omwille van de reisbeperkingen die sinds het uitbreken van de coronacrisis in heel wat landen van kracht zijn, vervoerden de maatschappijen vorig jaar zo'n 1,8 miljard passagiers, waarmee de burgerluchtvaartindustrie terugvalt op het niveau van 2003. In 2019 was er nog sprake van 4,5 miljard passagiers, aldus de ICAO in een communiqué. De daling van de vraag zal zich bovendien 'in het huidige kwartaal doorzetten en misschien zelfs nog versnellen', waarschuwt de organisatie. Procentueel gezien werd er in 2020 een daling geregistreerd met 50 procent voor wat betreft de binnenlandse vluchten. Maar de internationale verbindingen kampten met een duik van maar liefst 74 procent. Het resultaat is een cumulatief verlies van 370 miljard dollar voor de maatschappijen. Ook de luchthavens en de leveranciers van luchtvaartnavigatiediensten leden verlies: respectievelijk 115 en 13 miljard dollar, aldus nog de ICAO. De huidige situatie bedreigt volgens de VN-burgerluchtvaartorganisatie de financiële levensvatbaarheid van de industrie en doet ook vrezen voor het verlies van miljoenen banen over de hele wereld. Het herstel van de industrie hangt af van het succes van de vaccinatiecampagnes, die inmiddels in diverse rijke landen zijn begonnen, luidt het tot slot.