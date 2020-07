Op 28 juni 2017 opende de eerste Burger King in België. Vandaag zijn er al 35 restaurants, en de overkoepelende onderneming Burger Brands Belgium zag zijn winst exploderen. Toch tot vóór de coronacrisis.

Van één restaurant in de zomer van 2017, naar 35 vandaag. Met een nettowinst die vervijfvoudigde, van 2 naar 10 miljoen euro. En met zowel aandeelhouders als banken die geloven in de winstgevende groei, en graag extra geld toestoppen.De NV Burger Brands Belgium heeft de wind in de zeilen (zie balans). In de zomer van 2016 kocht een groep investeerders de activiteiten van de hamburgerketen Quick in België en Luxemburg voor een spotprijsje: 120 miljoen euro. De keten stond al enkele jaren onder druk onder zijn Franse eigenaar, het investeringsfonds Qualium.Kevin Derycke (38), de CEO van Burger Brands Belgium, liet bij de opening van de eerste Burger King, in juni 2017 in Antwerpen, weten dat er in vijf jaar 120 restaurants zouden komen, in België en Luxemburg. Dat cijfer werd vorig jaar al overschreden. Vandaag telt Burger King 35 restaurants in België en 5 in Luxemburg. De groei van de Whopper, het succesproduct van de Amerikaanse hamburgerketen, ging wel ten koste van de Giant, het succesproduct van Quick. Drie Quick-restaurants gingen dicht in België, en tien werden omgevormd tot Burger King.Voor het bedrijf is dat een goede zaak, want de gemiddelde omzet in een Burger King-restaurant is hoger dan die van een Quick. Dat was in het verleden al een pijnpunt van het Belgische hamburgermerk. De andere Amerikaanse hamburgerketen, McDonald's (87 restaurants in België), haalde in het verleden nauwelijks minder omzet dan Quick, ondanks het lagere aantal restaurants.De groei van Burger King gaat niet ten koste van Quick, vindt Yvan De Jonge, gewestelijk secretaris van de vakbond ABVV Horval. "Quick blijft een sterk merk in België. Er is, voor zover wij daar zicht op hebben, altijd over gewaakt dat Burger King kan groeien, maar mét behoud van Quick."De vakbondsman is minder tevreden over de sociale relaties bij de hamburgerketen. "Die lopen al enkele jaren stroef. De openingen en omvormingen van Burger Kings heeft heel wat organisatorische zaken met zich gebracht, waardoor de aandacht voor de medewerkers verdween. In Vlaanderen zagen wij al snel dat alle restaurants in handen werden gegeven van franchisenemers. Dat maakt dat het overleg met de directie niet meer van dezelfde omvang is dan voorheen".De sterke groei van het aantal Burger King-restaurants gaat niet gepaard met een dalende winst. Integendeel. De bedrijfswinst ging de voorbije drie jaar bijna maal drie, door het toenemend aantal restaurants, besparingen, en een hogere winst in de restaurants in eigen beheer. Burger King en Quick hebben 22 restaurants in eigen beheer, en werken daarnaast met franchisenemers.De aandeelhouders geloven in de winstgevende groei, want zij pompten vorig jaar bijna 14 miljoen euro in een kapitaalverhoging, en stopten nog eens voor 25 miljoen euro aandeelhoudersleningen toe. En ook de banken zijn tevreden met de hamburgerketen. De NV Burger Brands Belgium kon vorig jaar een nieuwe banklening losweken van 121 miljoen euro. De financiers zijn Rabobank, ING, KBC Bank, IKB Deutsche Industriebank en Deutsche Bank. Zonder die nieuwe lening - de herfinanciering van een oudere bankschuld van 55 miljoen euro kostte eenmalig 2,3 miljoen euro - waren de winstcijfers nog hoger uitgevallen.Toch kreunen ook Burger King en Quick onder de coronacrisis. Van 8 maart tot 23 april bleven de restaurants dicht. Sindsdien gingen ze mondjesmaat open. Maar het kan nog weken duren vooraleer de hamburgerverkoop weer op vol toerental draait. Dat zal ongetwijfeld een impact hebben op de cijfers voor het huidige boekjaar, al kan het bedrijf daar nog geen precies cijfer op kleven.