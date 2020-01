Vorig jaar hebben buitenlandse bedrijven voor 5,2 miljard euro geïnvesteerd in hun Vlaamse ­vestigingen. Dat maakte Flanders Investment & Trade (FIT) bekend in de marge van het WEF in ­Davos, schrijven De Tijd en De Standaard woensdag.

Het ging in totaal om 258 nieuwe projecten, goed voor 5.384 jobs. Dat is een record. Vorig jaar ging het nog om 4,24 miljard euro aan investeringen.

Het gros van dat bedrag komt op het conto van de 'uitzonderlijke investeringen in de chemiesector'. Verschillende bedrijven, waaronder BASF en Ineos, kondigden grote investeringen aan in de haven van Antwerpen.

Met 45 projecten en een aandeel van net geen 18 procent zijn Amerikaanse bedrijven de grootste investeerders in Vlaanderen. Dan volgen Nederland en het VK, dat een sprong van de zevende naar de derde plaats maakt.

Volgens FIT-directeur Claire Tillekaerts is de brexit een deel van de verklaring. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is opgetogen met de cijfers. 'Internationalisering is vitaal voor Vlaanderen, en is een krachtige motor van groei en welvaart van onze regio', zei hij.

Het ging in totaal om 258 nieuwe projecten, goed voor 5.384 jobs. Dat is een record. Vorig jaar ging het nog om 4,24 miljard euro aan investeringen.Het gros van dat bedrag komt op het conto van de 'uitzonderlijke investeringen in de chemiesector'. Verschillende bedrijven, waaronder BASF en Ineos, kondigden grote investeringen aan in de haven van Antwerpen. Met 45 projecten en een aandeel van net geen 18 procent zijn Amerikaanse bedrijven de grootste investeerders in Vlaanderen. Dan volgen Nederland en het VK, dat een sprong van de zevende naar de derde plaats maakt. Volgens FIT-directeur Claire Tillekaerts is de brexit een deel van de verklaring. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is opgetogen met de cijfers. 'Internationalisering is vitaal voor Vlaanderen, en is een krachtige motor van groei en welvaart van onze regio', zei hij.