België heeft vorig jaar 227 buitenlandse investeringsprojecten aangetrokken, 15 procent minder dan in 2019. China ging tegen de trend in en verdubbelde het aantal investeringen, zo blijkt uit de jaarlijkse barometer van consultant EY.

De coronacrisis zette zoals verwacht een rem op de buitenlandse investeringen in heel Europa. Door de onzekerheid werden veel plannen geschrapt of uitgesteld. Er werden in 2020 in totaal 5.578 projecten aangekondigd in Europa, 13 procent minder dan in 2019. De meeste projecten gingen naar Frankrijk (985), het Verenigd Koninkrijk (975) en Duitsland (930).

België deed het dus net iets minder goed dan het Europese gemiddelde. Het aantal buitenlandse investeringsprojecten in België daalde voor het tweede jaar op rij. Maar België blijft wel vijfde in Europa. De 227 buitenlandse investeringen in België leverden 5.098 nieuwe banen op, zowat 6 procent minder dan in 2019.

Van de buitenlandse investeringsprojecten in België waren er 185 nieuwe projecten, of ruim 80 procent van alle projecten, en 42 uitbreidingsinvesteringen. 'Het is uiteindelijk altijd belangrijker om nieuwe investeerders aan te trekken', zo zei Marie-Laure Moreau, partner bij EY België, tijdens een online persconferentie. 'Want eens ze zich gevestigd hebben, blijven ze meestal investeren in het land.'

De belangrijkste landen die in België investeren, zijn het Verenigd Koninkrijk (op basis van aantal projecten) en Frankrijk (in aantal jobs). De Franse investeringen waren vorig jaar goed voor 1.063 nieuwe banen in België. Dan volgen de Amerikaanse, die goed waren voor net geen duizend banen (979).

China

Opvallend is de opmars van China. 'In 2020 verdubbelde het land bijna zijn investeringsprojecten', zegt EY. Er werden in België 27 Chinese investeringsprojecten aangekondigd, waarmee het land samen met de VS op de vierde plaats staat. Inzake jobcreatie (740) staat China zelfs in de top drie.

'De grootste tak van investeringen uit China is de logistiek', aldus Tristan Dhondt, partner bij EY België. Daar sprong vooral de investering van de Chinese internetgigant Alibaba op de luchthaven van Luik in het oog. Hij investeert er 100 miljoen euro in een logistieke hub die op termijn goed zou moeten zijn voor 900 directe jobs. Volgens EY zijn er daarnaast ook Chinese investeringen in de biotechsector in Gent.

De opmars van China als buitenlandse investeerder is dus niet echt een verrassing, zo noteert EY in zijn rapport, 'maar ze komt er wel op een moment dat Europa zijn lokale economie ondersteunt in een poging om het toenemende gewicht van China in de wereldwijde economie te counteren'.

Op regionaal niveau toonde Vlaanderen de meeste weerbaarheid. Het aantal investeringsprojecten daalde er maar met 4 procent. Vlaanderen kon meer dan de helft van de buitenlandse investeringsprojecten binnenhalen (122 van de 227) en twee derde van de nieuwe banen (3.404 van de 5.089).

Positieve signalen

Op Europees niveau was het de eerste keer sinds de financiële crisis (2009) dat het aantal buitenlandse investeringsprojecten met meer dan 10 procent daalde. Maar EY verwacht een snel herstel. 'Buitenlandse ondernemingen beschouwen Europa nog altijd als fundamenteel een van de meest aantrekkelijke regio's om op lange termijn te investeren', zo staat in het rapport.

Ook voor België zijn er positieve signalen. EY denkt dat projecten door corona eerder uitgesteld werden dan volledig geschrapt. Dat leidt de consultant af uit een bevraging waarbij 66 procent van de respondenten aangaf van plan te zijn om in 2021 nieuwe activiteiten te installeren in België of bestaande activiteiten uit te breiden. Vorig jaar was dat maar 10 procent.

Buitenlandse investeerders vinden België vooral aantrekkelijk om zijn ondernemerscultuur en de kwaliteit van de werknemers, maar ze beschouwen ons land ook als duur en complex. EY raadt onder meer aan om de vennootschapsbelasting - die met de taxshift al werd verlaagd naar 25 procent - tot 20 procent te laten zakken, administratie en regels te vereenvoudigen, en te investeren in digitale vaardigheden zoals artificiële intelligentie en robotica.

