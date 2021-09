BubblyDoo, dat in 2019 door vier studenten is opgericht, haalde dit jaar in twee kapitaalrondes 800.000 euro op bij de investeerder Toon Coppens (ex-Netlog) en Belfius Insurance.

BubblyDoo, dat in 2019 door vier studenten is opgericht, haalde dit jaar in twee kapitaalrondes 800.000 euro op bij de investeerder Toon Coppens (ex-Netlog) en Belfius Insurance. Het jonge bedrijf, uit de stal van de accelerator Birdhouse, werkt onder meer samen met Studio 100. Met het kapitaal wil BubblyDoo uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

...

BubblyDoo, dat in 2019 door vier studenten is opgericht, haalde dit jaar in twee kapitaalrondes 800.000 euro op bij de investeerder Toon Coppens (ex-Netlog) en Belfius Insurance. Het jonge bedrijf, uit de stal van de accelerator Birdhouse, werkt onder meer samen met Studio 100. Met het kapitaal wil BubblyDoo uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Hoe worden kinderboeken gepersonaliseerd? "Je maakt het kinderboek persoonlijk door te bepalen hoe het kind in het boek eruitziet: met lang of kort haar, een bril of niet. Onze personaliseringssoftware gaat heel ver", zegt Toine Habets, die BubblyDoo oprichtte met Gregory Goossens, Hans Otto Wirtz en Laura Pelgrims. "Er zijn 100.000 mogelijke versies van een kinderboek. Door de personalisering gaat een kind in het boek bijvoorbeeld met K3 op avontuur." Welke vorm neemt de samenwerking met Studio 100 aan? "Het gaat om een licentieovereenkomst. We hebben ook licentieovereenkomsten met Kennes Uitgeverij voor de Rode Duivels-boeken en in het buitenland met de Franse voetbalbond. Met het opgehaalde kapitaal willen we uitbreiden naar Frankrijk en Engeland. In België, Nederland en Duitsland zijn we al actief. De klant moet voelen dat het verhaal past bij de taal en de culturele normen in een land. Om dat te verwezenlijken zoeken we lokale licentiepartners die betrouwbare merken zijn." Hoe groeit het bedrijf? "Onze omzet is nog klein. We verkochten vorig jaar 10.000 boeken en mikken dit jaar op 30.000. We zijn nu met zes voltijdse equivalenten. Er komt zeker een IT'er bij. We willen niet alleen via licenties werken, maar het ook mogelijk maken dat om het even welke uitgeverij, auteur of illustrator die via onze platform een boek wil uitgeven, dat kan doen. We hebben de ambitie snel te groeien, maar willen daarbij ook onze bedrijfscultuur behouden van testen en continu vooruitgaan."