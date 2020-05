Bsit, bekend van de gelijknamige babysitapp, maakt van de coronacrisis gebruik om zijn aanbod uit te breiden. Met Parentalist lanceert het een nieuwe app om ouders te helpen zoeken naar activiteiten die ze met hun kinderen kunnen doen.

Bsit is een app die ouders en babysitters met elkaar in contact brengt, maar door de quarantainemaatregelen zitten ouders thuis en hebben ze geen babysit nodig. Het Brusselse techbedrijf zag zijn business de afgelopen twee maanden nagenoeg stilvallen. "We hadden twee mogelijkheden", zegt Dimitri De Boose, de CEO van Bsit. "Ofwel moesten we onze medewerkers met tijdeloze werkloosheid thuis zetten en met onze duimen zitten draaien, ofwel probeerden we onze tijd nuttig te gebruiken." Het bedrijf, waar zo'n twintig mensen werken, ging voor de tweede optie. "Onze missie heeft zich nooit beperkt tot babysitten. De filosofie van Bsit is om ouders het leven gemakkelijker te maken en we zijn begonnen met babysitters en kinderoppassen."

De CEO zette zijn team aan het werk om Parentalist te maken. Het is een platform waar je ideeën vindt voor activiteiten met kinderen. Je vindt er bijvoorbeeld lijsten met activiteiten gemaakt door andere ouders, boekentips of tips over het ouderschap. Het groeibedrijf heeft verschillende inkomstenstromen gekoppeld aan Parentalist. Ouders die geïnteresseerd zijn in een boek, worden naar een e-commercesite geleid en dat levert Bsit iets op. Het neemt ook een commissie op activiteiten en stages die op zijn site worden gereserveerd. "We willen een referentie worden voor zulke activiteiten en stages", zegt Dimitri De Boose. "Vandaag bestaat er nog niets voor deze niche dat voldoet aan de verwachtingen van de ouders."

Volgens de ondernemer komt zijn app op het goede moment. "Alle stages en activiteiten voor kinderen zijn opgeschort", zegt De Boose. "Dat is een ramp voor de sector. De organisatoren van zulke stages hebben niet altijd goede marketingtools. Ze zullen vragende partij zijn voor initiatieven als het onze die hen bekender maken."

Eerlijkheidshalve vertelt De Boose erbij dat het al voor de coronacrisis op Parentalist broedde. Het was de bedoeling het onder het merk Bsit te lanceren als extra dienst. "Maar aangezien het team door de lockdown geen werk meer had, hebben we de kans gegrepen om het project op een meer ambitieuze manier aan te pakken. Als je met een team van twintig man twee maanden op een project werkt, gaat het heel snel vooruit." Zonder de coronacrisis zou het volgens De Boose twaalf maanden ontwikkelen gekost hebben en zou het geen aparte app zijn geweest. Nu heeft het bedrijf van de nood een deugd gemaakt en meteen een nieuwe bron van inkomsten aangeboord.

