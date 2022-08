"Een afspraak maken bij de dokter, voorschriften beheren en facturen betalen, dat moet allemaal mogelijk zijn met de smartphone", zegt techondernemer Sébastien Deletaille. Hij richtte in april 2020 Rosa op. Met de overname van het Oost-Vlaamse Umbi breidt het zijn werkterrein uit naar ziekenhuizen.

Sébastien Deletaille is in Franstalig België een van de bekendste gezichten van de start-upwereld. Hij was de oprichter van Riaktr, een scale-up die big data in de telecomsector verwerkt om tot betere beslissingen te komen. Het idee voor Rosa kreeg Deletaille enkele jaren geleden toen zijn vader zwaar ziek werd.

De medische gegevens van patiënten zitten vaak in een of andere lade of versnipperd over platforms, websites en apps. Rosa wil daar een einde aan maken. "Door alles te centraliseren op één platform krijgen patiënten gemakkelijk toegang tot hun zorgverleners, hebben ze een overzicht van vroegere en geplande afspraken en kunnen ze medische documenten zoals voorschriften, certificaten en testresultaten in een veilige en vertrouwde omgeving delen", zegt Deletaille. "De technologie vermindert de administratie, waardoor er meer tijd is voor kwalitatieve zorg."

Gratis

Twee zaken staan een goede ervaring voor de patiënt nog in de weg. "Een eerste is dat de systemen van de verschillende softwareleveranciers niet compatibel zijn. Wanneer een arts voor een bepaald systeem kiest, ben je als patiënt verplicht dat systeem te gebruiken om afspraken te boeken", zegt hij. "Wij willen daar verandering in brengen, zodat de patiënten de beste ervaring krijgen." Daarnaast streeft Rosa ernaar de app altijd gratis te houden, voor zowel de zorgverleners als de patiënten. "Als bedrijf hebben we een maatschappelijke missie: het leven van de patiënten verbeteren. Online afspraken maken mag geen kostenmodel zijn."

Sébastien Deletaille maakt zich niet al te veel zorgen over het inkomstenmodel van de Brusselse start-up: "We bekijken de mogelijkheden. Alle financiering die we nodig hebben, komt van het sociale investeringsfonds Partena Promeris. Rosa is een non-profitbedrijf. Dat komt niet vaak voor in de techwereld. Die keuze neemt alle vragen weg over eigendom of financieel belang, zodat we alleen maar bezig zijn met onze missie."

Kritische massa

Een patiëntentoepassing moet voldoende tractie hebben. Daarom kondigt Rosa de overname aan van Umbi, een onafhankelijk patiëntenportaal dat elk ziekenhuis kan gebruiken, ongeacht de interne IT-systemen. De CEO van het bedrijf is Bart de Wulf. Een overname stond begin dit jaar nochtans niet op de planning van Deletaille. "Rosa boekte grote vooruitgang in de ambulante zorg. Poliklinische afspraken maken ruwweg de helft van het aantal afspraken in ons land uit. De andere helft zijn afspraken in het ziekenhuis. Daarom vroeg ik mijn raad van bestuur of die akkoord ging met een uitbreiding naar ziekenhuizen. Terwijl we aan die ontwikkeling werkten, kwam ik in contact met Umbi en beslisten we de krachten van de twee kleine bedrijven te bundelen. Daardoor bereiken we kritische massa om echt zaken te veranderen. We worden stabieler, duurzamer en betrouwbaarder. Rosa heeft nu ook een groter team voor onderzoek en ontwikkeling, waardoor we de producten nog sneller kunnen maken. We willen al ons geld in innovatie stoppen."

Rosa en Umbi tellen samen veertig medewerkers, van wie twee derde in onderzoek en ontwikkeling werkt. Beide bedrijven zijn goed voor meer dan 5.000 medische professionals en tien ziekenhuispartners, wat neerkomt op 10 procent van alle Belgische algemene ziekenhuizen, verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Rosa streeft er in 2023 naar minstens een miljoen online-afspraken te maken en de voorkeurspartner te worden van ziekenhuizen op het gebied van patiëntenportalen. "Vandaag biedt meer dan de helft van de ziekenhuizen een of andere vorm van digitale ervaring aan. Onlineboekingssystemen zijn maar een eerste stap in de richting van allesomvattende portalen, waar patiënten met één druk op de knop toegang hebben tot al hun medische en administratieve informatie, van zorgpaden tot testresultaten en facturen."

Lessen

Met Rosa is Sébastien Deletaille niet aan zijn proefstuk toe. Hij studeerde management aan de Solvay Business School in Brussel en begon zijn carrière bij McKinsey. "Daar heb ik twee jaar gewerkt. Toen ik promotie kreeg, nam ik ontslag en startte ik met een vriend enkele bedrijven op, waaronder Riaktr." De scale-up groeide snel naar 130 medewerkers. "We exporteerden naar meer dan veertig landen, zoals Brazilië, Zuid-Afrika, Nigeria en Kenia, maar ook minder voor de hand liggende landen als Afghanistan, Syrië, Sudan, Jemen en Haïti. We kenden ook mindere tijden, maar slaagden er telkens in onszelf opnieuw uit te vinden."

Deletaille verliet het bedrijf eind 2018. Hij heeft er enkele lessen geleerd, en die ervaring nam hij mee naar Rosa. "De juiste markt kiezen is bepalend voor succes", zegt hij. "Je omringen met een goed team en financiering zijn ook belangrijk, maar de markt bepaalt hoe groot je wordt. De sector van de telecombigdata was een moeilijke markt. Er was geen ruimte om een unicorn (jong, niet-beursgenoteerd bedrijf dat meer dan een miljard dollar waard is, nvdr) te worden, want je moet een decennium lang hoge groeicijfers kunnen voorleggen. Met Riaktr hebben we dat vijf jaar gedaan. Digitale gezondheid - een markt van meer dan 500 miljoen euro in België - is op dit moment een van de meest sexy markten."

De keuze van goede partners is zijn tweede geleerde les. "Wanverhoudingen tussen aandeelhouders en bestuursleden zijn dodelijk voor een bedrijf. Je steekt te veel energie in argumenten, belangenconflicten en machtsspelletjes, waardoor je je missie verwaarloost."

Ten slotte leerde Deletaille 'nee' te zeggen. "Hoe meer je focust, hoe beter je wordt. De overname van Umbi is onze focus. Onze productstrategieën waren verschillend, maar nu is het goede moment om ze samen te brengen. We vervullen dezelfde behoefte van de patiënt: minder mentale belasting. Ons grotere doel is om Belgen te helpen langer gezond te leven."

