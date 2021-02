Easyvest, een specialist in onlinebeleggen via trackers, heeft 3 miljoen euro kapitaal opgehaald. Het geld komt vooral van ondernemers, die geloven in het groeipotentieel van pensioenplannen.

Easyvest werd in 2016 opgericht door de Franstalige Belgen Matthieu Remy en Corentin Scavée. Ze ontwikkelden een website en een app die gebruikers via robo-advies hun beleggingsportefeuille helpen samenstellen en beheren. Karakteristiek voor Easyvest is dat het enkel ETF's of trackers gebruikt ¬ fondsen die een index volgen. Easyvest telt 750 klanten, die 50 miljoen euro investeerden. De onderneming wil een grote stap voorwaarts zetten door meer te focussen op pensioenplannen. CEO Matthieu Remy huldigt de stelling dat passief beleggen via trackers hogere rendementen oplevert dan actief beheer via patrimoniale fondsen. Daarnaast zijn de kosten bij Easyvest door de sterke digitale aanpak een heel stuk lager. "Wij willen mensen eenvoudige en performante investeringsinstrumenten bieden om hun pensioen op te bouwen", zegt Remy. "We adviseren ook zelfstandigen. Dat we tak23-pensioenplannen aanbieden die enkel trackers gebruiken, maakt ons uniek." Om te kunnen groeien haalde Easyvest zopas 3 miljoen euro op. Het is de eerste kapitaalronde van de starter. Bij de investeerders zitten veel bekende namen, vooral uit de ondernemerswereld in Franstalig België, onder wie Alfred Bouckaert (oud-topman van AXA en oud-voorzitter van Belfius), Jacques-Martin Philippson (telg van een van de families achter Bank Degroof Petercam), Xavier Pansaers (ex-COO van Odoo), de serieondernemer Fabrice Wuyts en Jean-Louis Van Houwe (CEO van monnize). Ook de Brusselse investeringsmaatschappij SRIB neemt deel. Aan Vlaamse kant stapte de familie Geuten (bekend van Mitiska) in het kapitaal. Met de 3 miljoen euro wil Easyvest onder meer commerciële en marketingmensen aanwerven die de Vlaamse markt bewerken. "40 procent van onze klanten zijn Nederlandstalig", zegt Remy. "Maar het voorbije anderhalf jaar kwamen acht van de tien nieuwe klanten uit Vlaanderen. Daar situeert de groei zich. We gaan ons team uitbreiden van vijf naar twintig mensen tegen eind 2021." Daarnaast wil Easyvest zijn producten verbeteren en ze nog meer mobiel maken. "De klant moet het gevoel hebben dat hij zijn investeringsportefeuille op zak heeft en dat hij die op elk ogenblik kan consulteren of bijsturen. We willen ook, uitgaand van de data van de klant, nauwkeuriger advies verstrekken en de toegang tot adviseurs en experts vergemakkelijken." Remy legt de lat voor de komende jaren hoog: "Wij hopen in België door te groeien naar 100.000 klanten. Gezien de bekommernis van veel mensen over hun pensioen, moet dat mogelijk zijn. In een volgende fase denken we aan expansie naar andere landen in Europa, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië. Easyvest wil uitgroeien tot een Europese leider in de 'pensiontech' en op die manier bijdragen tot de oplossing van de pensioenproblematiek."