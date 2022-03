Zensor heeft een innovatieve technologie ontwikkeld om corrosie van materialen te detecteren in uiteenlopende sectoren als energie, infrastructuur en industriële productie.

Zensor ontwikkelt innovatieve oplossingen om productie-installaties en -infrastructuur op afstand te volgen in de ICAB-incubator in Etterbeek. Dat is op een boogscheut van de VUB, waarvan deze Gazelle, die in 2013 werd opgericht, een spin-off is. Het jonge bedrijf heeft zeventien werknemers en ontplooit behalve in België ook activiteiten in Nederland, Frankrijk en Duitsland. "Wij zijn actief in industrie, energie en infrastructuur zoals bruggen, tunnels, wegen, luchthavens en stuwdammen", legt CEO en oprichter Yves Van Ingelgem uit. "Onze technologie wordt gebruikt in uiteenlopende sectoren zoals hernieuwbare energie, olie en gas, voedselproductie, sluizen, en de winning en verwerking van mineralen."

Met onze oplossingen kunnen klanten hun productiviteit verhogen en hun activiteiten duurzamer maken

Terwijl sommige bedrijven zich meer specifiek richten op het voorspellend onderhoud van industriële apparatuur, opereert Zensor in een bredere context en monitort het een volledig industrieel proces of een faciliteit. Dankzij de sensoren die het op de productielijnen installeert, kan het permanent toezicht houden om stilstand te voorspellen en zo de productie te optimaliseren.

"Door te anticiperen op een probleem, aan een kraan bijvoorbeeld, kunnen we een stilstand vermijden of beperken", zegt Van Ingelgem. "Dankzij de grote hoeveelheid gegevens die wij verzamelen en dankzij onze algoritmes die die data voortdurend verwerken, kunnen wij gebruikers begrijpelijke en bruikbare informatie bieden. Door één probleem op te lossen kunnen we vaak de hele installatie verbeteren."

Industrie 4.0

De technologie die Zensor ontwikkelt, past volledig in het plaatje van industrie 4.0, door verder te gaan dan het verzamelen van big data. Met zijn diepgaande kennis van materiaalkunde, dynamica en chemie, die het in algoritmes vertaalt, kan Zensor het gedrag van een structuur identificeren, verklaren en voorspellen. Uiteindelijk geeft het een correcte beoordeling van de staat van de structuur en zorgt het ervoor dat ze zo gezond mogelijk is. De toevoeging van algoritmes voor machinaal leren maakt de monitoring nog doeltreffender: er wordt niet alleen een onderscheid gemaakt tussen normaal en abnormaal gedrag, toekomstige problemen worden ook in een vroeg stadium opgespoord.

Boven op zijn specifieke oplossingen voor de langetermijnbewaking van windturbines en civiele infrastructuren ontwikkelt Zensor ook oplossingen op maat. "Onze oplossingen bieden onze klanten niet alleen de mogelijkheid om voorspellingen te doen, maar ook om hun productiviteit te verhogen en hun activiteiten duurzamer te maken", besluit Yves Van Ingelgem.

