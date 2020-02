Met de bouw van budgetvriendelijke woningen vond Anthony Blavier het gat in de markt. Al vrij snel zette hij de stap naar Vlaanderen. Die markt wordt almaar belangrijker voor Woningen Compere.

Anthony Blavier is een prille dertiger die al op jonge leeftijd zijn eigen levenskeuzes maakte. Amper 17 was hij toen hij op eigen benen ging staan. Om de kost te verdienen trok hij de baan op als zelfstandig verkoper, onder meer in de zonnepanelensector. In avondonderwijs volgde hij een opleiding tot vastgoedagent en -expert, maar die sector verliet hij al snel. In 2013 richtte Blavier zijn eigen bedrijf Woningen Compere op. Daarmee kwam de jonge ondernemer op bekend terrein, want zijn vader had het woningbouwbedrijf Blavier opgericht, dat hij in 2007 verkocht aan twee financiële groepen.

Flexibiliteit en transparantie

Woningen Compere groeide snel uit tot een toonaangevende speler. Vorig jaar bouwde het bedrijf 350 woningen. "We letten heel sterk op onze kostenstructuur, waardoor we de laagste prijs in de markt kunnen aanbieden. Op die manier geven wij ook mensen met een beperkt budget de kans om te bouwen", vertelt Anthony Blavier. "Een andere troef is onze flexibiliteit. We hebben een catalogus waarin we onze 251 modellen voorstellen, maar de keuze is eigenlijk onbeperkt. We werken bijvoorbeeld ook samen met de architect van de klant om tot een op maat gemaakte woning te komen. Onze offertes zijn heel gedetailleerd, we nemen de eenheidsprijzen van alle materialen erin op. Als een klant een extra deur wil, dan kan hij meteen zelf de financiële impact berekenen."

Al vrij vroeg na de start stak Woningen Compere de taalgrens over. Dat mag geen wonder heten, want de hoofdzetel bevindt zich in Oerle, op een boogscheut van Hasselt en Tongeren. "Vlaanderen vertegenwoordigt een derde van onze omzet en dat aandeel zal verder stijgen", zegt Anthony Blavier. Hij merkt enkele opvallende verschillen tussen de regio's in België. De wetgeving in Vlaanderen is anders dan in Wallonië, en dat verklaart de iets hogere prijzen.

Product van het Jaar

Op middellange termijn koestert Anthony Blavier nog heel wat ambities. "De verwachtingen van onze cliënten evolueren voortdurend en wij moeten daar altijd een passend antwoord op hebben. We willen onze activiteiten verruimen door binnenkort ook actief te worden in appartementsgebouwen", licht hij toe. "We willen ook innovatief blijven. We hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van een virtuelerealiteitapp waarmee geïnteresseerden een virtueel bezoek kunnen brengen aan enkele van onze modelwoningen. Daarmee hebben we de prijs voor het Product van het Jaar 2020 gewonnen."

