Het jonge Brusselse biotechberijf Precirix tekent voor een van de grootste Europese kapitaalrondes in de biotechsector dit jaar. Het heeft 80 miljoen euro opgehaald. Bij een volgende kapitaaloperatie is een beursgang een optie.

Precirix is in 2014 onder de naam Camel-IDS opgericht als een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het bedrijf uit Jette ontwikkelt medicijnen tegen kanker, en gebruikt daarvoor kleine antilichamen van kamelen als transportmiddel voor radioactieve stoffen om de kankercellen aan te vallen. Daardoor wordt Precirix nog vaak in één adem genoemd met argenx en Ablynx. Die biotechbedrijven kenden veel succes met medicijnen op basis van antilichamen van lama's, die behoren tot de familie van kameelachtigen.

Precirix haalde 3 miljoen euro zaaikapitaal bij de Stichting Fournier-Majoie en drie Brusselse zakenlui, en het kreeg 2 miljoen euro steun van Innoviris, het Brusselse instituut voor onderzoek en innovatie. Daarmee financierde Precirix de initiële ontwikkelingsfase van zijn eerste potentiële product, CAM-H2, voor de bestrijding van uitzaaiingen van borst- of maagkanker in de hersenen. Omdat de antilichaamfragmenten zo klein zijn, kunnen ze doordringen tot in de uitgezaaide kankercellen in de hersenen, die dan worden bestraald door het radioactieve materiaal in CAM-H2.In 2018 haalde Precirix bij zijn eerste grote kapitaalronde, de zogenoemde serie A, 37 miljoen euro op. Het investeerderssyndicaat werd toen geleid door Gimv en V-Bio Ventures, het Vlaamse fonds dat ontstond onder impuls van het Vlaams Instituut voor Biotechologie (VIB). Daarnaast hapten het Zweedse HealthCap, het Deense Novo Seeds, Pontifax uit Israël en het Zwitserse BioMedPartners toe.Al die aandeelhouders stappen nu mee in de extra grote tweede kapitaalronde van 80 miljoen euro, de serie B. Die wordt geleid door drie grote internationale durfkapitaalfondsen die gespecialiseerd zijn in lifesciences: INKEF Capital, Jeito Capital en Forbion."We zijn heel blij, want we hebben niet alleen deze heel sterke investeringsfondsen maar ook alle bestaande aandeelhouders meegekregen", zegt Ruth Devenyns, de CEO van Precirix. Ze is een autoriteit in de Vlaamse biotechsector. Ze was lang investment director bij KBC Private Equity, en nadien senior advisor bij Korys, het investeringsvehikel van de familie Colruyt, en bij Bank Degroof Petercam. Ze was ook de CFO van het Waalse biotechbedrijf Ogeda, dat in 2017 voor 800 miljoen euro werd verkocht aan het farmaconcern Astellas. Daarop ging ze bij Precirix aan de slag."Met die 80 miljoen kunnen we enkele jaren verder", zegt Devenyns. "Maar geen vijf of tien jaar." In biotech volgt een volgende kapitaalronde doorgaans na twee of drie jaar. "Dan liggen alle opties open voor ons", aldus Devenyns. "De data uit onderzoek en testen op patiënten, en de mate waarin we ons onderzoeksplatform zullen uitbouwen, zullen bepalen of het een nieuwe private financieringsronde wordt, dan wel een beursintroductie, of dat we eerder met een grote partij in zee gaan."