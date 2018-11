Brussels biotechbedrijf Camel-IDS haalt 37 miljoen euro op

"Het is complex om te ontwikkelen, maar eigenlijk is het een heel eenvoudig concept", zegt medestichter en chief science officer Tony Lahoutte over de kankertherapie van Camel-IDS (spreek uit als 'kamelits'). "Dit is een vorm van radiotherapie die heel snel zijn doel bereikt en snel weer uit het lichaam verdwijnt. Om dat radioactieve materiaal snel naar zijn doel te brengen, wordt het gekoppeld aan de kleine antilichaamfragmenten van kamelen, waarmee ook Ablynx werkt. Je kunt die omschrijven als een speed pedelec, een snelle e-bike die in het bloed wordt ingespoten en heel snel zijn weg vindt naar de uitgezaaide kanker."

