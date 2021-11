Brussels Airport wordt de komende jaren een proeftuin voor projecten om de luchtvaart milieuvriendelijker te maken. Zo wil het de eerste luchthaven worden met een eigen installatie om kerosine en biobrandstoffen te mengen en is het de bedoeling alle voertuigen op het tarmac elektrisch te maken. Het vijfjarige project 'Stargate', dat 24,8 miljoen euro Europese subsidies krijgt, werd donderdag officieel opgestart op de luchthaven.

'Stargate' is een consortium van 22 partners, die samen nog eens 10 miljoen euro vrijmaken. Brussels Airport heeft een leidende rol in het consortium. Dat betekent dat de concrete projecten eerst op Zaventem getest worden, waarna ze kunnen worden uitgerold naar de andere deelnemende luchthavens: Athene, Boedapest en Toulouse.

Er werden zowat dertig kleinere en grote projecten opgelijst. Een van de prioritaire projecten is de bouw van een mengfabriek, waar kerosine gemengd zal worden met biobrandstof. Brussels Airport zou zo de eerste luchthaven wereldwijd worden waar dat ter plaatse gebeurt. De luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines, TUI en DHL, die partners zijn in 'Stargate', zullen de biobrandstof als eerste gebruiken. Er wordt ook bekeken hoe afvalvetten en -oliën, die voor de biobrandstof gebruikt worden, te verzamelen.

DHL

Daarnaast wil Brussels Airport alle voertuigen op het tarmac elektrisch maken (of op waterstof). De bussen die de passagiers van en naar het vliegtuig vervoeren, zijn al langer elektrisch. En er wordt werk gemaakt van de elektrificatie van voertuigen voor grondafhandeling. Pakjesbedrijf DHL stelde donderdag twee dergelijke elektrische voertuigen voor, waaronder een wagen waarmee vracht en bagage van en naar het vliegtuig worden gebracht. De twee voertuigen worden momenteel getest en zouden de komende jaren uitgerold moeten worden. 'Voor de hele luchthaven zou dat een besparing betekenen van zowat 3.000 ton CO2 per jaar', aldus Freek De Witte, manager public affairs van DHL Aviation. Daarnaast zijn er ook plannen om vliegtuigen elektrisch te laten taxiën.

NMBS

Brussels Airport bekijkt voorts de mogelijkheid om nog extra zonnepanelen te plaatsen, of nog om een biovergister te bouwen. Daar kan organisch afval van de luchthaven en mogelijk ook van buurgemeenten omgezet worden in energie. De luchthaven onderzoekt ook of het mogelijk is met nieuwe technologieën het grondgeluid en de uitstoot bij het proefdraaien van vliegtuigen te verminderen. En om de trein te promoten, zoekt de luchthaven samen met spoorwegmaatschappij NMBS naar oplossingen voor de bagage van passagiers die met de trein in de luchthaven aankomen, zodat ze die niet langer zelf tot in de vertrekhal moeten sleuren.

Timing

'De timing van het project is niet toevallig', zei Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport, donderdag. "De coronacrisis is ook een opportuniteit om het anders, duurzamer aan te pakken dan vroeger. Als de luchtvaart een toekomst wil hebben, dan moet die duurzaam zijn. Die transitie versnellen, dat is waar Stargate om draait."

De hoop op langere termijn is dat succesvolle projecten ingang kunnen vinden op Europees niveau en zelfs wereldwijd, en zo kunnen bijdagen aan de verduurzaming van de hele luchtvaartsector.

De Croo

Vanuit de federale regering werd het project donderdag verwelkomd, met reacties van premier Alexander De Croo en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. 'Te vaak wordt luchtvaart als een probleem gezien, maar hij is ook een deel van de oplossing', zo zei De Croo. 'Dat wordt met dit project op Brussels Airport gedaan door een testomgeving te creëren voor nieuwe, duurzame technologieën, en door samen te werken met partners.' Aan 'Stargate' nemen onder meer nog Air Cargo Belgium, luchtverkeersleider skeyes, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Vlaams Instituut voor Logistiek, spoorwegmaatschappij NMBS, de Universiteit Hasselt en de provincie Vlaams-Brabant deel.

Green Deal

De Europese subsidies kaderen in de Green Deal van de Europese Unie, de ambitie van de EU om tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal te worden. Een ambitie die ook geldt voor de luchtvaart.

De Europese Commissie geeft nog twee andere consortia elk zowat 25 miljoen euro voor gelijkaardige projecten. Die worden geleid door enerzijds Schiphol, de luchthaven van Amsterdam, en anderzijds de luchthaven van Parijs. 'De projecten vormen startbanen voor de Europese luchtvaart om op te stijgen richting klimaatneutraliteit', zo vatte Dirk Beckers van het Uitvoerend Agentschap Klimaat, Infrastructuur en Milieu (CINEA) van de Europese Commissie beeldend samen.

