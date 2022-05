De coronapandemie heeft Brussels Airport Company, de uitbater van de luchthaven van Zaventem, de voorbije twee jaar 240 miljoen euro doen verliezen. Met een nieuwe strategie, 'Shift 2027', hoopt het bedrijf vanaf dit jaar uit de rode cijfers te raken. Opvallend onderdeel van de vijfjarenstrategie: minder korteafstandsvluchten.

'We willen ons netwerk optimaliseren en uitbreiden, vooral voor middellange- en langeafstandsvluchten', zei Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport Company, maandag tijdens een persconferentie. 'We werken aan een vermindering van het aantal korteafstandsvluchten. Dat is heel duidelijk, daar ligt niet onze toekomst.'

Maar om minder te vliegen naar bijvoorbeeld Amsterdam en Parijs, moet er een alternatief zijn met de trein. "Een hogesnelheidstreinverbinding is essentieel", aldus Feist. "Een luchthaven als Brussels Airport moét een hst-verbinding hebben. We hopen dat de overheid de nodige initiatieven zal nemen."

De vraag om een hst-verbinding leeft al langer bij de luchthavenuitbater. Een Thalys-verbinding met Parijs bestond een tijdje (2013-2015), maar werd afgeschaft wegens niet rendabel.

Strategie

De vijfjarenstrategie draait rond duurzaamheid, de hubfunctie van Brussels Airport tussen verschillende vervoerswijzen en diversificatie naar andere domeinen dan de pure luchtvaart, om zo meer andere inkomstenbronnen te genereren Dat laatste element omvat onder meer plannen voor de bouw van een derde kantoorgebouw en een tweede hotel op de luchthaventerreinen.

Het element uit de strategie dat de passagiers het meest zal opvallen, is de geplande investering in een nieuwe 'intermodale hub'. Dat is de plek waar de reizigers overstappen tussen de verschillende vervoersmiddelen (bus, trein, vliegtuig ...). Tegen volgend jaar moet er een project op tafel liggen voor een meer open ruimte dan de huidige trappen- en liftenhal aan de terminal (de 'diamant'), die ook vlottere overstappen mogelijk moet maken. Ook de toekomstige tramverbinding zal in die nieuwe hub geïntegreerd worden. De luchthaven werkt voorts aan shuttlebusverbindingen met verschillende steden in België en over de grens.

Van nieuwe pieren voor passagiers is er momenteel geen sprake. Die waren enkele jaren geleden vooropgesteld in het kader van de 'Visie 2040' van de luchthaven, maar door corona zijn die pieren voorlopig niet nodig. 'De plannen zijn er nog, maar pas als de passagiersaantallen weer op het niveau van voor de pandemie zitten, kan de timing ervan herbekeken worden', klinkt het. Momenteel verwacht de luchthaven dat het aantal reizigers tegen 2024-2025 weer op het niveau van voor corona zal zitten.

Nog in de investeringsplannen staan onder andere de verdere vernieuwing van cargoafdeling Brucargo. Wat duurzaamheid betreft, herhaalde Feist dat de luchthaven tegen 2050 nuluitstoot wil bereiken. Brussels Airport heeft onder meer plannen voor een eigen installatie om kerosine en biobrandstoffen te mengen, wil alle voertuigen op het tarmac elektrisch maken en wil nog meer zonnepanelen plaatsen, zo maakte de luchthaven eerder bekend.

