Brussels Airport verwacht door de coronacrisis dit jaar een nettoverlies van 200 miljoen euro. Dat zei topman Arnaud Feist vrijdag in de marge van de persconferentie over de heropstart van het commerciële vliegverkeer.

Topman Feist wees er in zijn toelichting op dat de luchthaven tijdens de lockdown altijd open gebleven is, onder meer voor vrachtvluchten en repatriëringsvluchten, maar dat het aantal passagiers met 99 procent was gedaald. Pas tegen 2023 of later verwacht Brussels Airport opnieuw het passagiersaantal van voor de crisis.

Niet alleen de luchtvaartmaatschappijen zijn dus zwaar getroffen door de crisis, ook de luchthavenuitbater zelf. Toch onderhandelt Brussels Airport met zijn klanten over een commerciële geste, maar die moet dan wel op 'een niet-discriminatoire manier' worden verdeeld, aldus Feist. 'We doen wat we kunnen, maar ook wij zijn zwaar getroffen', klonk het.

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines lopen er nog altijd gesprekken over staatssteun. Volgens topman Dieter Vranckx slepen die gesprekken zo lang aan omdat ze erg complex zijn. 'Het gaat vooruit, maar vermits de complexiteit met kleine stappen. Ik kan dus ook geen inschatting maken over wanneer die zullen afgerond zijn. Alle partijen blijven constructief.'

TUI fly kan een beroep doen op een sterke moedermaatschappij - het Duitse TUI - die in eigen land een overbruggingskrediet van 1,8 miljard euro heeft ontvangen. Maar volgens Gunter Hofman heeft zijn luchtvaartmaatschappij ook in België contact gezocht met de Belgische overheid. 'Enkel om duidelijk te maken dat er bij staatssteun een level playing field (gelijk speelveld, red.) moet gelden voor alle luchtvaartmaatschappijen', aldus Hofman.

Lees ook: Brussels Airport vliegt deze zomer naar meer dan honderd bestemmingen

Topman Feist wees er in zijn toelichting op dat de luchthaven tijdens de lockdown altijd open gebleven is, onder meer voor vrachtvluchten en repatriëringsvluchten, maar dat het aantal passagiers met 99 procent was gedaald. Pas tegen 2023 of later verwacht Brussels Airport opnieuw het passagiersaantal van voor de crisis.Niet alleen de luchtvaartmaatschappijen zijn dus zwaar getroffen door de crisis, ook de luchthavenuitbater zelf. Toch onderhandelt Brussels Airport met zijn klanten over een commerciële geste, maar die moet dan wel op 'een niet-discriminatoire manier' worden verdeeld, aldus Feist. 'We doen wat we kunnen, maar ook wij zijn zwaar getroffen', klonk het.Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines lopen er nog altijd gesprekken over staatssteun. Volgens topman Dieter Vranckx slepen die gesprekken zo lang aan omdat ze erg complex zijn. 'Het gaat vooruit, maar vermits de complexiteit met kleine stappen. Ik kan dus ook geen inschatting maken over wanneer die zullen afgerond zijn. Alle partijen blijven constructief.' TUI fly kan een beroep doen op een sterke moedermaatschappij - het Duitse TUI - die in eigen land een overbruggingskrediet van 1,8 miljard euro heeft ontvangen. Maar volgens Gunter Hofman heeft zijn luchtvaartmaatschappij ook in België contact gezocht met de Belgische overheid. 'Enkel om duidelijk te maken dat er bij staatssteun een level playing field (gelijk speelveld, red.) moet gelden voor alle luchtvaartmaatschappijen', aldus Hofman.