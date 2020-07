Het passagiersverkeer op Brussels Airport neemt sinds de heropstart midden juni gestaag toe. Vandaag/vrijdag zal de luchthaven voor het eerst weer meer dan 20.000 reizigers over de vloer krijgen, zo werd bij de luchthavenuitbater vernomen.

Volgens woordvoerster Nathalie Pierard worden er vrijdag 22.000 reizigers verwacht. Dat zijn er evenveel als in de hele maand mei, toen er wegens de coronacrisis alleen essentiële reizen en repatriëringen plaatsvonden. Op 15 juni konden de reguliere passagiersactiviteiten heropgestart worden, na de heropening van de meeste grenzen in Europa.

Eind juni waren er voor het eerst meer dan 10.000 passagiers op een dag tijd geteld.

Ook het aantal vluchten neemt toe. Deze week staan er 1.200 vertrekkende en aankomende vluchten op het programma, volgende week 1.300 en begin augustus 1.500. Van 100 bestemmingen in juli zou het naar 140 bestemmingen gaan in augustus.

Brussels Airport had eerder al laten weten dat er tijdens de zomervakantie in totaal een miljoen reizigers worden verwacht (tegen 5,3 miljoen in de zomervakantie van 2019). Het zal volgens luchthaventopman Arnaud Feist vermoedelijk tot 2024 duren voor de passagiersaantallen op Brussels Airport weer het niveau van 2019 bereiken.

Ook op Europees niveau neemt het luchtverkeer toe. Luchtverkeersleider Eurocontrol telde donderdag 14.694 vluchten. 'We komen dichter bij de eerste keer 15.000 vluchten sinds maart', meldt de directeur-generaal van de Europese luchtverkeersleider, Eamonn Brennan, vrijdag op Twitter.

