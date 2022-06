Steeds meer vluchten die maandag 20 juni gepland waren op Brussels Airport, worden geannuleerd. Momenteel gaat het om zowat 65 procent van de vluchten, en dat percentage zal nog oplopen. Luchthavenuitbater Brussels Airport Company roept vertrekkende passagiers nog eens op om hun reis om te boeken, omdat er urenlange wachtrijen - tot acht uur - dreigen aan de veiligheidsscreening.

De verwachte problemen zijn het gevolg van de nationale actiedag van de vakbonden voor de koopkracht, met een grote betoging in Brussel. Bij verschillende luchthavenbedrijven, zoals het veiligheidspersoneel van G4S en personeel van de bagageafhandelaars, zal er naar aanleiding van de actiedag worden gestaakt. 'Daardoor worden er maandag wachttijden tot acht uur verwacht aan de security screening op BrusselsAirport', zegt de luchthavenuitbater zaterdag. 'De huidige situatie betekent dat er heel wat passagiers hun vlucht zullen missen en op de luchthaven zullen stranden tot dinsdagochtend', klinkt het.

Annulaties

Terwijl de luchthavenuitbater passagiers opnieuw oproept om - indien mogelijk - niet te vertrekken op maandag en hun vlucht te herboeken, is er overleg met de luchtvaartmaatschappijen om zoveel mogelijk vluchten te annuleren. Vrijdag was al circa de helft van de vluchten geschrapt, 'en nu zitten we aan zowat 65 procent', zegt luchthavenwoordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. Dat aantal zal nog verder oplopen. Passagiers krijgen de raad de website van hun luchtvaartmaatschappij te checken, 'want er worden nog veel last minute annulaties verwacht'.

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, de grootste speler op de luchthaven, worden er voorlopig geen extra vluchten geannuleerd, zegt woordvoerster Kim Daenen. De maatschappij had eerder al aangekondigd meer dan de helft van de vluchten te schrappen, maar daar blijft het normaal bij. Brussels Airlines vraagt de reizigers die maandag wel nog vliegen om zeker drie uur op voorhand op de luchthaven te zijn en om liefst met alleen handbagage te reizen.

Wie maandag toch het vliegtuig moet nemen op de luchthaven van Zaventem, krijgt de raad om voedsel en drank mee te nemen en indien nodig zijn of haar medicatie. Tegelijkertijd is er de raad om niet extra vroeg naar de luchthaven te komen, maar wel 'twee uur vooraf voor een vlucht binnen de Schengenzone en drie uur vooraf voor een niet-Schengenvlucht'.

