In juli en augustus heeft Brussels Airport bijna 1,1 miljoen passagiers ontvangen. Dat is 80 procent minder dan in dezelfde periode van 2019, toen er 5,4 miljoen passagiers waren. De daling is te wijten aan de reisbeperkingen naar het buitenland die op het Belgische en internationale niveau zijn opgelegd als gevolg van het coronavirus. Dat meldt Brussels Airport donderdag.

De hele luchtvaartsector heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de reisbeperkingen door het coronavirus. 'De zeer frequente veranderingen van de kleurcodes leiden tot onzekerheid bij potentiële reizigers en ontmoedigen velen', legt CEO Arnaud Feist uit. 'Bovendien laat België, in tegenstelling tot de buurlanden, nog altijd geen intercontinentale vluchten toe naar de elf landen die begin juli veilig werden verklaard door de Europese Unie.'

Dat alles heeft volgens Feist een enorme impact op de bezoekersaantallen in heel de sector. 'Er is dringend een harmonisering van de reisbeperkingen op Europees niveau nodig, want de huidige situatie is gewoon onhoudbaar voor alle spelers in de luchtvaartsector', benadrukt de CEO van Brussels Airport.

In augustus ontving Brussels Airport 567.223 passagiers. Dat is een daling met 78,5 procent in vergelijking met augustus 2019. Dat aantal bestond uit 251.013 vertrekkende passagiers en 316.210 aankomende passagiers, een gebruikelijk verschil op het einde van de vakantie. Het aantal transferpassagiers daalde met 89,4 procent, maar vertegenwoordigt ondanks de crisis 10 procent van het totaal aantal vertrekkende passagiers.

De passagiers kozen voornamelijk Europese bestemmingen door de reisbeperkingen en het verbod op niet-essentiële reizen naar bestemmingen buiten Europa. Deze beperkingen werden bovendien sinds twee weken uitgebreid tot Europese zones en landen, zoals bepaalde regio's in Frankrijk en Spanje.

De uitbater van de luchthaven pleit er voor om niet-essentiële reizen toe te laten van en naar de 11 andere landen die veilig zijn verklaard door de Europese Unie: Canada, Japan, China, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland, Thailand, Rwanda, Uruguay, Tunesië en Georgië. 'In onze buurlanden zijn vluchten naar deze landen toegelaten, wat een aanzienlijk economisch onevenwicht creëert voor de luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op Brussels Airport', aldus Feist.

Voorts zijn Air Canada, United Airlines, Emirates, Etihad, Qatar, Ethiopian en Hainan opnieuw actief op Brussels Airport voor essentiële reizen. Vanaf 2 oktober zal ook Delta Airlines weer actief zijn op de luchthaven.

Vrachtvervoer

Het vrachtvervoer blijft wel in de lift. Voor de derde maand op rij kende de luchtvracht een stijging van de vervoerde volumes: +4,7 procent in vergelijking met augustus 2019. 'Dat is een resultaat dat duidelijk positiever is dan de globale trend. Wereldwijd en ook binnen Europa blijft de luchtvracht immers dalen, grotendeels als gevolg van de sterke daling van de belly cargo, de vracht aan boord van passagiersvliegtuigen', legt de CEO uit. Die cargo vertegenwoordigt 50 procent van de wereldwijd vervoerde volumes.

De expresdiensten kenden een stijging van 18,7 procent en de volvrachtvolumes een stijging van 72,8 procent. 'Die sterke stijgingen compenseren het gebrek aan vrachtcapaciteit aan boord van passagiersvliegtuigen. Deze extra vluchten worden uitgevoerd met moderne volvrachtvliegtuigen, maar ook met passagiersvliegtuigen die voor vrachtvervoer worden gebruikt. Deze extra activiteiten worden voornamelijk overdag uitgevoerd, waardoor het aantal nachtvluchten op Brussels Airport niet toeneemt', aldus Feist.

Als daar de getruckte vracht aan toegevoegd wordt, die daalt met 16,5 procent, bedroeg het totale vrachtvolume dat in augustus werd vervoerd op Brussels Airport 52.148 ton, hetzij een zeer lichte daling met 0,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het totale aantal vliegbewegingen daalde in augustus met 60,8 procent ten opzichte van augustus 2019, tot 8.475 vliegbewegingen. Het aantal passagiersvluchten daalde met 69,4 procent ten gevolge van de coronacrisis, terwijl het aantal cargovluchten met 32,2 procent steeg.

