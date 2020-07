De nettowinst van Brussels Airport heeft vorig jaar een opvallende daling gekend in vergelijking met 2018.

Dat blijkt uit de jaarresultaten. In 2019 maakte de luchthaven 76,5 miljoen euro winst, tegenover 111 miljoen een jaar eerder.

De operationele winst, voor intresten en belastingen, bedroeg 200 miljoen euro, in 2018 was dat nog 220 miljoen. De omzet is vorig jaar wel gestegen, met 10 procent, van 595 miljoen naar 658 miljoen.

Brussels Airport kende in 2018 al een boerenjaar, met 25,7 miljoen passagiers. Vorig jaar was echter nog beter, met 26,4 miljoen bezoekers, of een stijging met bijna 3 procent.

Corona

Sinds eind februari heeft de nationale luchthaven echter ook af te rekenen met de 'tot op heden niet te voorziene gevolgen' van de coronacrisis. De luchthaven verwacht 'een significante impact op de resultaten' voor 2020, klinkt het in het document. De verwachte passagiersdaling in de maanden april en mei van dit jaar zal leiden tot 'een forse daling van de inkomsten', klinkt het nog.

De luchthaven merkt nog op dat er maatregelen zijn genomen om de operationele uitgaven en inversteringsuitgaven te verlagen. In een interview met zakenkranten De Tijd en L'Echo, dinsdag, zei luchthavenbaas Arnaud Feist dat hij voor dit jaar een omzetverlies van 400 miljoen euro en een nettoverlies van 200 miljoen verwacht.

