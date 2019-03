Brussels Airport haalt eerste Chinese cargomaatschappij binnen

Sichuan Airlines Cargo wordt de eerste Chinese vrachtmaatschappij op Zaventem. De komst ervan is volgens de luchthaven te danken aan 'de strategische ligging van Brussels Airport in het hart van Europa en de ideale verbinding met het wegennetwerk', zo staat in een persbericht.

Luchthaventopman Arnaud Feist wijst op het belang van de verbinding met de luchthaven van Chengdu, centraal in China. De luchthaven is immers een hub van SF Express, 'een van de belangrijkste spelers in de Chinese e-commerce', zo luidt het. 'Sichuan Airlines versterkt dus niet alleen ons Chinese netwerk in centraal China maar ook onze e-commercestrategie op middellange en lange termijn', aldus Feist. De vluchten zullen worden uitgevoerd met Airbus A330-vrachtvliegtuigen.

'Na de komst van drie nieuwe volvrachtmaatschappijen in 2018 (LATAM Cargo, Turkish Cargo en Avianca Cargo, red.) zet Brussels Airport met de komst van Sichuan Airlines Cargo het nieuwe jaar goed in', besluit de luchthaven.

Op Brucargo, de vrachtafdeling van Brussels Airport, werd vorig jaar bijna 732.000 ton vracht verwerkt. Dat was het hoogste peil in tien jaar.