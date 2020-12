Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft zoals aangekondigd een eerste schijf opgenomen van de staatssteun die door de Belgische overheid was toegezegd.

Volgens de krant De Tijd gaat het om 130 miljoen euro, of bijna de helft van de totale lening.

De federale regering en de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa sloten in juli een akkoord over de redding van Lufthansa-dochter Brussels Airlines. Daarbij beloofde de Belgische staat een lening van 290 miljoen euro, terwijl Lufthansa 170 miljoen euro zou investeren.

Brussels Airlines wilde volgens De Tijd eerst het geld van Lufthansa opgebruiken, alvorens een beroep te doen op de staatssteun die het tegen 2026 met interest moet terugbetalen.

Halfweg november had de luchtvaartmaatschappij al gezegd dat ze stilaan een eerste schijf overheidsgeld zou opnemen. Dat is nu ook gebeurd, zo bevestigt de maatschappij.

'Tot eind november, begin december konden we het volhouden met de middelen die we hadden', zei Maaike Andries, de woordvoerster van Brussels Airlines, aan De Tijd. 'Maar deze maanden zijn moeilijk. Onze vluchten blijven cashpositief, maar we hebben natuurlijk nog andere kosten die doorlopen', klinkt het.

