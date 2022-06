Brussels Airlines zal tijdens de zomer 148 vluchten schrappen om de werkdruk voor het personeel te verlagen. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij beslist in het kader van het sociaal conflict dat dreigt te leiden tot een staking.

'We gaan gespreid over vijf weken tijd 74 heen- en terugvluchten uit het programma halen als geste naar het personeel om de werkdruk te verlichten', zegt woordvoerster Maaike Andries. Het gaat om vluchten van en naar Europese bestemmingen 'waar we meerdere vluchten hebben of voldoende alternatieven via onze partnermaatschappijen'.

De betrokken passagiers worden proactief gecontacteerd, zegt de woordvoerster nog. Ze benadrukt dat de ingreep 'minder dan 1 procent' van de passagiers zal treffen, en dat die niets te maken heeft met een personeelstekort.

De maatschappij legde het voorstel dinsdag op tafel tijdens een verzoeningsvergadering met de vakbonden over de rusttijden en werkroosters voor het cabinepersoneel. Zij verwierpen het, maar toch zet de directie door.

De verzoening leverde geen resultaat op. De bonden raadplegen de komende dagen het personeel. Op basis van die consultatie zal volgende week beslist worden of er acties komen of niet. Ook bij de piloten is er onvrede, maar die gaat vooral over de verloning.

