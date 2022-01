Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft zoals verwacht de volledige 290 miljoen euro die de staat ter beschikking had gesteld om de coronacrisis te overleven, opgenomen. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bevestigd in het antwoord op een parlementaire vraag. Extra steun is voorlopig niet nodig.

De staatssteun werd in juli 2020 toegezegd in het kader van een akkoord tussen de federale regering en Lufthansa, het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines. De regering voorzag in 290 miljoen euro, Lufthansa pompte 170 miljoen euro in de dochter zodat zij de coronacrisis zou kunnen trotseren.

In december 2020 en februari 2021 nam Brussels Airlines al twee schijven van de staatssteun op, goed voor 190 miljoen euro. De top van de maatschappij had al laten weten dat de rest van het bedrag zou volgen, en dat is inderdaad gebeurd, zo blijkt nu. 'Brussels Airlines heeft het volledig voorziene bedrag van 290 miljoen euro opgenomen (waarvan 2,9 miljoen onder de vorm van winstbewijzen en 287,1 miljoen onder de vorm van een lening)', antwoordde minister Van Peteghem op een schriftelijke vraag van Theo Francken (N-VA).

Nog volgens de minister is Brussels Airlines tot dusver niet van plan om nog extra financiële steun te vragen. 'Maar het blijft wel zeer belangrijk dat de luchtvaart- en reissector tegen de zomer naar een geleidelijke normalisering van het aanbod kan gaan (weliswaar op een veel lager niveau dan in 2019) om eindelijk weer voldoende inkomsten te kunnen genereren', aldus Van Peteghem.

Net als vele andere luchtvaartmaatschappijen werd ook Brussels Airlines zwaar getroffen door de coronacrisis. Een eerder opgestart besparingsplan werd versterkt, waarbij het personeelsbestand met een kwart werd verminderd en de vloot 30 procent kleiner werd. Brussels Airlines hoopt dit jaar break even te draaien, op langere termijn streeft het naar een winstmarge (ebit-marge) van 8 procent.

