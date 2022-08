De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, een dochter van het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een operationeel verlies (ebit) geboekt van 89 miljoen euro, een verbetering met 38 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft Brussels Airlines donderdag voorbeurs bekendgemaakt.

De eerste maanden van het jaar werden nog steeds beïnvloed door de gevolgen van omikron, terwijl juni gekenmerkt werd door vier dagen van vluchtonderbrekingen ten gevolge van stakingsacties. Ook de inflatie en hoge brandstofkosten bleven de resultaten beïnvloeden, aldus Brussels Airlines.

In de eerste helft van dit jaar verwelkomde Brussels Airlines 2,73 miljoen passagiers op haar vluchten, drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten stegen met 314 miljoen euro tot 452 miljoen euro. De bedrijfskosten namen met 282 miljoen euro toe, tot 572 miljoen euro.

'Niet alleen de staking heeft diep in onze resultaten gesneden, maar ook de automatische indexering in België heeft onze loonkost dit jaar alleen al met 6 procent opgedreven, en met 8 procent als we de indexering van november in aanmerking nemen', zegt CFO Nina Oewerdieck. "De nog steeds zeer hoge brandstofprijs en algemene inflatie, in combinatie met de sterke positie van de dollar, maken dat onze kosten aanzienlijk zijn gestegen. De impact van de staking op onze financiën toont aan hoe cruciaal sociale vrede is voor ons bedrijf."

Moederconcern Lufthansa maakte donderdagochtend bekend voor 2022 wel uit te gaan van zwarte cijfers. Het bedrijf verwacht een operationele winst van meer dan een half miljard euro voor het volledige jaar, voornamelijk dankzij een verder herstel van het passagiersvervoer. Lufthansa boekte in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van bijna 8,5 miljard euro, of 2,5 keer zoveel als tijdens dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst kwam uit op 393 miljoen euro, waar een jaar eerder tijdens het tweede kwartaal nog een operationeel verlies van 827 miljoen euro geboekt werd. Onder de streep kwam de winst in het tweede kwartaal uit op 259 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 756 miljoen euro een jaar eerder.

De eerste maanden van het jaar werden nog steeds beïnvloed door de gevolgen van omikron, terwijl juni gekenmerkt werd door vier dagen van vluchtonderbrekingen ten gevolge van stakingsacties. Ook de inflatie en hoge brandstofkosten bleven de resultaten beïnvloeden, aldus Brussels Airlines. In de eerste helft van dit jaar verwelkomde Brussels Airlines 2,73 miljoen passagiers op haar vluchten, drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten stegen met 314 miljoen euro tot 452 miljoen euro. De bedrijfskosten namen met 282 miljoen euro toe, tot 572 miljoen euro. 'Niet alleen de staking heeft diep in onze resultaten gesneden, maar ook de automatische indexering in België heeft onze loonkost dit jaar alleen al met 6 procent opgedreven, en met 8 procent als we de indexering van november in aanmerking nemen', zegt CFO Nina Oewerdieck. "De nog steeds zeer hoge brandstofprijs en algemene inflatie, in combinatie met de sterke positie van de dollar, maken dat onze kosten aanzienlijk zijn gestegen. De impact van de staking op onze financiën toont aan hoe cruciaal sociale vrede is voor ons bedrijf."Moederconcern Lufthansa maakte donderdagochtend bekend voor 2022 wel uit te gaan van zwarte cijfers. Het bedrijf verwacht een operationele winst van meer dan een half miljard euro voor het volledige jaar, voornamelijk dankzij een verder herstel van het passagiersvervoer. Lufthansa boekte in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van bijna 8,5 miljard euro, of 2,5 keer zoveel als tijdens dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst kwam uit op 393 miljoen euro, waar een jaar eerder tijdens het tweede kwartaal nog een operationeel verlies van 827 miljoen euro geboekt werd. Onder de streep kwam de winst in het tweede kwartaal uit op 259 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 756 miljoen euro een jaar eerder.