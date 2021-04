Brussel heeft als Europese hoofdstad slechts vijftien van de 440 uit Londen vertrokken bedrijven kunnen overtuigen en staat daarmee pas op de zevende plaats. Dat blijkt uit een analyse van de Londense denktank New Financial.

Met de gedeeltelijke verhuis van de activiteiten van de meer dan 440 bedrijven, wordt volgens New Financial meer dan 900 miljard pond (ruim 1.000 miljard euro) aan activa overgeplaatst naar de EU. Dat stemt overeen met zowat tien procent van het Britse bankensysteem. Maar vermoedelijk zijn nog tientallen financiële bedrijven onder de radar gebleven en is de impact in werkelijkheid dus groter.

Dublin blijkt de grote winnaar te zijn, want in totaal 135 bedrijven trekken naar de Ierse hoofdstad. Daarna volgen Parijs (102), Luxemburg (95), Frankfurt (63), Amsterdam (48) en Madrid (18).

Brussel wist vijftien financiële ondernemingen te overtuigen en staat daarmee pas op de zevende plaats. Slechts drie procent van de verhuizen vond plaats in de richting van de Belgische hoofdstad. Onder meer de verzekaars Hiscox, Lloyd's of London, MS Amlin en QBE hebben activiteiten overgeplaatst naar Brussel. Hetzelfde geldt voor de geldtransfersdiensten MoneyGram en Transferwise, de beursmaatschappij Euronext en Euroclear, gespecialiseerd in het afwikkelen van wereldwijde effectentransacties.

De onderzoekers van New Financial wijzen er tot slot op dat heel wat ondernemingen ervoor gekozen hebben om activiteiten op te splitsen en verschillende afdelingen over te plaatsen naar verschillende Europese steden. Daarbij blijken financiële centra op te duiken met elk een eigen specialisatie. Zo wordt Dublin in de eerste plaats uitgekozen voor vermogensbeheer en Frankfurt voor bankactiviteiten.

