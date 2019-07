De start van de Ronde van Frankrijk in Brussel zorgt ontegensprekelijk voor een economische return voor de hoofdstad. Maar de echte financiële winnaar is de Tourorganisator ASO die zijn kas opnieuw met miljoenen euro's ziet aandikken, dankzij het bedrag dat steden als Brussel voor een Tourstart ophoesten. Maar ook dankzij de tv-rechten.

In tegenstelling tot veel andere sporten hangt er altijd een zweem van geheimzinnigheid rond de bedragen die in het wielrennen rondgaan. De precieze lonen van de renners zijn onbekend. Peter Sagan verdient "ongeveer 6 miljoen euro". Meer wordt niet gecommuniceerd. Het is niet anders met de bedragen die steden moeten betalen om een Tourstart te mogen organiseren.

...