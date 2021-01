De Vlaamse regering wil tegen 15 februari 120 vaccinatiecentra operationeel hebben. Daarvoor werkt ze samen met de eventsector. 'Wij kunnen ervoor zorgen dat de kwaliteitsnormen overal gehaald worden', zegt Bruno Schaubroeck, de woordvoerder van de Event Confederation.

De Vlaamse regering rekent op de eventsector om de vaccinatiecentra professioneel in te richten. Wat kunt u concreet doen?

BRUNO SCHAUBROECK. "We zijn het gewoon om ongewone dingen te doen. In samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten organiseert het kabinet van Vlaams minister Bart Somers deze week onlinesessies voor de lokale besturen over hoe je zo'n vaccinatiecentrum inricht. Wij bieden een uitgebreide catalogus aan van mensen, locatie-inrichting en ICT. Dat gaat van parkeerpersoneel, over tenten, wanden, scanners, signalisatie, tot en met noodgeneratoren voor de koelkasten."SCHAUBROECK. "Dat Belgische bedrijven in het buitenland actief zijn, bewijst de internationale reputatie van onze sector. Ik weet niet of het te laat is. Als ik de plannen zie, dan klopt de timing wel. De sense of urgency is er nu wel bij iedereen. Het is zinloos vaccinatiecentra in te richten, als je niet weet hoeveel vaccins je zult ontvangen en wanneer. Een leeg vaccinatiecentrum is niet relevant. Het is correct om nu te bouwen en op te schalen als er voldoende vaccins worden geleverd. "SCHAUBROECK. "We bekijken dat week per week. Vandaag doen we een aanbod. Onze bedrijven staan te springen om mee te werken, en dan is het aan de lokale besturen om hun ding te doen. Veel van de steden en gemeenten zijn goed georganiseerd. Sommige lokale besturen hebben een eventcel zo groot als een gemiddeld eventbureau. De ene gemeente zal extra mensen nodig hebben, een andere heeft logistieke ondersteuning nodig, hier en daar zal een tent gebouwd worden. Onze sector wil zijn knowhow zo veel mogelijk delen met de lokale overheden. Wij kunnen ervoor zorgen dat de kwaliteitsnormen overal gehaald worden."SCHAUBROECK. "Onze sector telt 3000 bedrijven en 80.000 mensen. Deze operatie zal hem voor een stuk activeren, maar ze zal onze bedrijven niet redden. In normale tijden organiseren we 70.000 evenementen per jaar. De festivals ontvangen 5 miljoen bezoekers in enkele maanden. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter voor onze sector. We hebben aan de minister voorgesteld in een latere fase ook een aantal themalocaties te voorzien voor specifieke doelgroepen. Zo kun je in een weekend bijvoorbeeld in alle voetbalstadions alle supporters vaccineren. We moeten creatief zijn Misschien zullen meer mensen zich daardoor laten vaccineren."